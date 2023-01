Los inversores de la empresa de minería de criptomonedas Argo Blockchain han presentado una demanda colectiva acusando a la minera de hacer declaraciones falsas y omitir información clave durante su oferta pública inicial (OPI) en 2021.

En la demanda, presentada el 26 de enero, se afirma que la empresa no reveló lo susceptible que era a las limitaciones de capital, los costes de electricidad y las dificultades de la red. “Los documentos de la oferta se prepararon de forma negligente y, en consecuencia, contenían declaraciones falsas de hechos materiales u omitían otros hechos necesarios para que las declaraciones realizadas no fueran engañosas”, señalan los demandantes. Por otra parte, los inversores también destacan que “si hubieran sabido la verdad, no habrían comprado o adquirido de otro modo dichos valores, o no los habrían comprado o adquirido de otro modo a los precios inflados que se pagaron”.

Argo dio a conocer la información en cuestión el 23 de septiembre de 2021, cuando la empresa presentó ante la Comisión Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos los documentos relativos a su oferta pública inicial. En esa misma fecha se emitieron al público 7,5 millones de acciones a un precio de oferta de 15 dólares, lo que supuso unos ingresos de 105 millones de dólares antes de gastos.

Desde entonces, el precio de las acciones de la minera ha sufrido un fuerte recorte y actualmente cotiza a 1,96 dólares por acción tras haber caído hasta 0,36 dólares.

En las últimas semanas, Argo anunció que vendería su instalación minera insignia, Helios, al gestor de inversiones en activos digitales Galaxy Digital por 65 millones de dólares. Otras mineras han tenido que tomar decisiones similares tras el fatal año 2022, un período en el que se dejaron más de 5.000 millones de dólares en el mercado.