Hoy os propongo una entrevista a Cristina Campabadal, fundadora de una Compañía de servicios financieros “CCS Finanzas” un joven mujer de éxito nombrada el el 2018 y 19 por el prestigioso Instituto Choiseul como ‘’Top100 Jóvenes económicos del futuro de España’’ , mencionada en el 2020 por Thinking Heads ‘’Top100 Conferenciantes de España’’ y Nombrada candidata a ‘’Top100 Mujeres Líderes de España’’ por tres años consecutivos, 2017,2018 y 2019.

Pregunta :

-Cristina desde el inicio de tu carrera , después de tus estudios de Ciencias Económicas en Barcelona , Estudios en Boston , Miami y Harvard (edx Program) , siempre te has dedicado al mundo financiero por lo tanto la primera pregunta es ¿qué piensa de este mundo el medio de la transformación digital ? ¿Cuál es la perspectiva del sector y de sus actores ?

Respuesta:

-Bajo mi punto de vista, quién no innove en el mundo financiero, quién no busque nuevas formas de hacer y no tenga en cuenta los avances que están habiendo adaptándose a lo que llega, se quedará atrás y desaparecerá.

En el mundo del asesoramiento financiero, cada vez todo nos lleva más al tele trabajo y a la reducción de oficinas, mayor trato virtual con el cliente, gracias a empresas que facilitan la comunicación como Zoom entre muchos otros.

Gran ejemplo de transformación digital, es la aparición de los Robo Advisors. Hace años que en EEUU se habla de esos algoritmos utilizados para estructurar las carteras de los clientes de forma automatizada. Como todo tienen sus ventajas y desventajas, pero no se puede negar que las nuevas generaciones van a demandar nuevas formas de hacer y nuevos actores, como son estos.

También las Fintech están al orden del día. Cada vez más, finanzas y tecnología van de la mano y todo ello es debido a la transformación digital, brindando la oportunidad al cliente de que pueda operar él directamente y llevar a cabo sus propias inversiones, e incluso para unir toda la información en una sola plataforma, tener acceso a más información y un largo etcetera. Si se demanda se debe poder ofrecer.

Tanto a nivel de empresa como individual, habiendo nuevas herramientas, nuevos programas cada vez más sofisticados de consolidación de cuentas, incluso de rastreo de oportunidades de inversion a nivel mundial, acceso a análisis de mercados de grandes plataformas, todo ello y mucho más, debe aprovecharse para ser más eficientes y amoldarnos al presente estando preparados para el futuro.

Pregunta:

- ¿Cómo ha cambiado el Cliente/inversor , que pide , cuales son sus preocupaciones ?

Respuesta:

Desde que empecé en banca en el 2004 y antes de la crisis del 2008, los inversores pensaban continuamente en la rentabilidad de sus carteras. Es lógico, toda persona quiere ganar más, invertir mejor y conseguir más en menos tiempo.

Pero a partir de la crisis económica del 2008, todo cambió.

Familias de todo tipo se arruinaron o perdieron la mayor parte de sus ahorros, muchas, no solo en España, sino en EEUU y en países de Latinoamérica. Por desgracia cuando trabajaba en banca en mis inicios, vi casos que todavía me vienen a la cabeza de vez en cuando, que romperían el corazón a cualquiera. Es uno de los motivos por los que decidí seguir en el negocio, para intentar impedir y prevenir que familias vivan estas situaciones tan complejas.

El hecho es que, a parte del mal asesoramiento de algunos, del exceso de interés en el dinero sin calcular riesgos de otros, del exceso de confianza en el empleo (recordemos que en esos años todavía se pensaba que los trabajos eran para toda la vida e incluso, si en un matrimonio trabajaban los dos, no se pensaba a la hora de endeudarse en la posibilidad de que alguno de los dos podría perder el trabajo y no encontrarlo, o que se le acabara el paro y seguir sin encontrarlo...o incluso peor, perder ambos el trabajo y no tener ningún tipo de ingreso. Pues todo eso no pasaba en los años de bonanza). Y ello sumado a la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias, hizo que cambiara la mentalidad de los inversores.

Ahora buscan dos cosas: PRESERVAR su patrimonio (más que asumir mayor riesgo para ganar más) y saber que puede CONFIAR en su asesor.

Pregunta:

-¿Qué conclusiones has sacado de tu experiencia como Asesora Financiera durante 15 años en Banca , Gestión de Patrimonios y Family office?¿Cuánto cuenta el método para analizar el mercado e interpretarlo , cuanto la experiencia y el contacto personal y cuanto los algoritmos ?

Respuesta :

-La mayor conclusión que he sacado, es la gran importancia que es tener un asesor de confianza que tome al cliente como prioridad, tenga buenos valores, sea honesto y sincero, velando por los intereses del inversor y su familia. Que de un excelente trato sin soberbia, disfrute de su trabajo de verdad, proteja al cliente y trabaje con total confidencialidad.

El patrimonio de las familias, son años de trabajo y de lucha, grandes sacrificios en muchos casos, se debe cuidar y esto solo lo pueden hacer asesores preparados y honestos.

En Latinoamérica y Estados Unidos, hace 10años que se da mucha importancia a los asesores externos e independientes y Multifamily Offices, han visto que necesitan que les orienten, no que les vendan productos financieros sino que buscan los idóneos para ellos. Es más, ven que este modelo de negocio y esta figura son necesarios y beneficiosos para ellos.

El 65% de una empresa de servicios financieros, son las personas y su inteligencia emocional, empatía y la experiencia.

Como asesor es de vital importancia saber responder a preguntas cómo: qué quieren a corto, medio y largo plazo, tipo de vida que desean, que objetivos e intereses tienen a título personal y profesional, su perfil inversor, ritmo de vida y forma de vida, entre otros.

Sobre todo que sepan que están acompañados y que te preocupas de verdad por ellos, conocerles y apreciarles de verdad. Y para ello el contacto personal y respetar la confidencialidad es esencial.

El 35% restantes, irían a los algoritmos, la innovación, el método de inversión, al tener acceso a resúmenes diarios de mercados, realizarlos y compartirlos para estar al día, a realizar buenas propuestas y análisis de las carteras acorde al perfil inversor del cliente y sus intereses.

Es bueno tener un método para a través de unos datos determinados, criterios e instrucciones matemáticas poder resolver problemas económicos, pero también somos seres humanos y veo bueno unir esos programas informáticos y la utilización de algoritmos sin descuidar todo aquello personal de los clientes que también debe tenerse en cuenta e influyen enormemente a la hora de invertir.

Pregunta:

- ¿Qué te ha motivado a crear tu empresa “CCS Finanzas” y exactamente que tipo de servicio ofreces ?

Respuesta :

- Me motivaron a emprender:

La libertad de crear tu propia cartera de clientes, sin límites geográficos, sin mínimos de capital requeridos y pudiendo vivir y trabajar donde me plazca, tanto yo como aquellos con los que trabajo. Es algo maravilloso, me da paz y felicidad el poder elegir donde vivir en cada momento.

El segundo motivo, fue el querer aplicar todo lo bueno detectado y aprendido de los grandes bancos españoles para los que trabajé y Multifamily Offices americanos con los que he trabajado. Lo que he visto que funciona de verdad para el bien del cliente y unirlo en una sola empresa, pudiendo amoldarme al cliente y a sus necesidades.

También EEUU motiva a emprender. Es un lugar donde los emprendedores y empresarios son considerados luchadores, son respetados y valorados porque son uno de los motores de la economía del país y lo saben, los cuidan. Sin embargo, en otros lugares todavía falta mucho camino por recorrer, siendo este perfil uno de los más castigados e incluso están mal vistos o reciben muchas críticas, pero poco a poco esto va cambiando.

Son:

- El TIPO DE SERVICIO que ofrecemos: Es una empresa de servicios

financieros donde ayudamos a las familias a entender sus finanzas y a tomar

decisiones según sus intereses y valores. Mediante varios servicios como

• Acceso y búsqueda de oportunidades de inversión distintas.

• Negociación de comisiones externas, negociamos por el cliente.

• Trato directo con proveedores, bancos, agencias de seguros,etc.

• Seguimiento constante de sus inversiones.

• Ejecutivos y revisión de cuentas, detectando a tiempo cualquier tipo de

irregularidad en ellas.

• Apoyar y complementar Family Office Individuales existentes.

• Gobierno familiar.

• Encontrar Fundaciones para realizar donaciones de forma segura y que lleguen al fin deseado por el cliente.

Pregunta:

- ¿Cuál es el perfil de tus clientes ?

Respuesta:

-Hay varios tipos pero la mayoría s resumen en tres grupos distintos:

1.- Hombres de entre 60 y 80 años, empresarios, conservadores y con gran espíritu de lucha empresarial. De la industria manufacturera, de infraestructuras, industrial textil, agrario de alimentación, hoteleros, exportadores de materias primas, entre otros. La gran mayoría son de Latinoamérica y todos ellos de elevados patrimonios.

2.-La figura de la mujer en la economía familiar, cada vez está más presente. Estamos más involucradas en las finanzas y hay también un amplio grupo de empresarias que contratan los servicios. También en situaciones como en los divorcios donde deben tener su propia estructura y su grupo de banqueros a parte de su marido, en ese momento necesitan a asesores de confianza para llevarlo a cabo.

En los últimos 3 años, van creciendo aquellos que han emprendido o innovado y les ha ido realmente bien, son desde muy jóvenes cada vez más, incluso de 25 años en adelante y les ha ido muy bien en el mundo de las start/ups y necesitan ayuda en la estructuración y gestión del patrimonio.

Ahora estamos ampliando negocio acercándonos a otro perfil de familias de menos nivel adquisitivo pero que tienen las mismas dudas y necesidades que los grupos más adinerados, a nivel global y con un nuevo servicio que hemos lanzado en Marzo de este año.

Pregunta:

-¿Esta Pandemia ha modificado el comportamiento de tus clientes ?

Respuesta:

-Totalmente. Una parte de los inversores se han quedado quietos, esperando a ver como se iba desarrollando todo, tanto por el covid-19 y sus rebrotes como por las elecciones de EEUU. Otra parte, ha aprovechado algunas buenas oportunidades y han sido más activos.

Debido al covid, hay familias que nos han llamado que hacía incluso 5 años que no se paraban a analizar como estaban invirtiendo su dinero, en qué bancos y cuanto pagaban de comisiones, la estructura financiera que tenían y un largo etcetera por falta de tiempo, con la pandemia y estando en casa, se han sentado a poner orden a sus finanzas e invertir tiempo en su educación financiera.

La gran incertidumbre que ha traído la pandemia a nivel mundial, la volatilidad de los mercados, el empleo, aumento de deuda, etc. ha motivado a muchos a tomarse más en serio su economía.

Pregunta:

-Sé que el COVID ha hecho que te acercaras a un nuevo tipo de cliente , ¿por qué y como les asesoras ?

Respuesta:

-Exacto. Hasta este mes de Marzo, siempre asesoraba a clientes de Banca Privada y elevados patrimonios. En su gran mayoría de Latinoamérica (últimos 10años) y continuaré haciéndolo.

Pero estando confinada en Barcelona y sin poder viajar a visitar a los clientes, leyendo las noticias y recibiendo llamadas constantemente, detecté esos miedos que tenían las familias independientemente del volumen de activos que tuviera.

Fue entonces cuando con la ayuda de mis asesores decidimos resolver esas muchas dudas a nivel macroeconómico e incluso sobre sus inversiones, dando un servicio que hasta ahora la mayoría de las empresas financieras daban de forma exclusiva a clientes de altos patrimonios, dándoles acceso a todos y de forma más económica.

Este nuevo servicio es de consultoría financiera con tres modalidades distintas. Consiste en que a través de la web de CCS Finanzas el propio cliente elija viendo de forma transparente lo que ofrecemos para ayudarle y según sus intereses o si son dudas más macro, opción 1, para dudas concretas sobre sus fondos de inversion y estructura, opción 2 y para acompañarles de forma más recurrente y dinámica, la opción 3.

Eligiendo el cliente cuanto paga, por qué servicio y todo a través de pago vía Paypal y resolviendo las dudas de forma virtual sea a través de llamada o video llamada con total transparencia.

Pregunta:

-Cristina eres muy joven pero has acumulado una gran experiencia internacional , colaboras en tema sociales en la Fundación Nacional de Investigación contra el Cáncer de Estados Unidos , eres Embajadora de la Fundación Vicente Ferrer para ayudar en India y has también creado tu Empresa , tienes una vida llena y satisfactoria , ¿tienes un próximo objetivo y si lo hay un sueño por realizar todavía ?

Respuesta:

-He cumplido muchos de mis sueños y vivido experiencias, conocido y asesorado a personas que jamás hubiera podido imaginar ni si quiera tenerlas cerca. Me siento feliz con mi vida, pero reconozco que tener objetivos y más sueños, me dan la vida y me llenan de energía. Así que tengo muchos más por cumplir.

De forma más individualista: Adoro la literatura y escribir, publicar un libro es uno de ellos, al menos terminar el que he empezado.

También sueño con colaborar en algún programa de radio interesante. Me gusta comunicar.

Objetivo empresarial: Unir más en negocios entre EEUU, España y Latinoamérica y también hacer crecer la empresa mediante socios estratégicos.

Objetivo personal: Que se valore más la figura del asesor independiente y del MFO en España. Mediante ponencias como ya he estado haciendo, transmitiendo también las buenas formas de hacer y puntos fuertes de empresas y mentalidad americanas para que se lleven a cabo en España (modo de gestión de la empresa, trato al cliente, al empleado o incluso relación entre compañeros).

Lograr recaudar más y más fondos, para ayudar a causas en las que creo.

Por ello, mis dos grandes sueños: Sería el ver como van llegando las curas para todos los tipos de Cáncer, enfermedad que mata a millones de personas en todo el mundo y con un sufrimiento tremendo para los pacientes y sus familiares.

Y la segunda, volver algún día a la India viendo como todas las personas tienen un techo donde vivir y resguardarse de monzones y otros peligros; y que no hayan niños pidiendo por la calle y sin acceso a educación o estando desnutridos.

Tengo fe en el ser humano y espero ver que cada vez las personas se preocupan más por los demás y dan más. La generosidad cambia vidas, no sólo de quién recibe la ayuda sino también de quién la brinda. Ese es mi objetivo de vida.