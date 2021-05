Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Chiara Corazza. Chiara es de origen italiano exactamente de Parma y desde hace años vive en Francia. Poder conversar con ella sobre el importante y muy actual tema de la diversidad de género es un verdadero privilegio. Chiara es una experta de relaciones internacionales ha desarrollado una brillante carrera como Directora de Asuntos Internacionales de la ciudad de París con distintas responsabilidades desde 1985 hasta el 2017. En 2018, por su liderazgo ha sido nombrada del Eliseo como representante francés para la task force de mujeres empresarias líderes al G20. Chiara es también Delegada Especial para el G7 y el G20 del Women's Forum for the Economy & Society y está empeñada en promover y apoyar una siempre mayor participación en las mesas de decisión de las mujeres.

-Querida Chiara en los últimos años, afirmar una adecuada diversidad de género es una necesidad que no se puede postergar más. El tema está en todas las mesas, ya sea en la política o en los negocios. ¿Se ha avanzado algo, pero en general, según los datos, ¿cuál es la situación actual y real en los países democráticos?

En el Women’s Forum, lanzamos el Barómetro sobre Igualdad de Género con el objetivo de comparar la realidad y la percepción relacionada con el liderazgo femenino en áreas clave - Negocios, Cambio Climático, Salud y Tecnología - entre los países del G7.

Por un lado, observamos que el riesgo de una regresión en la igualdad de género sigue siendo alto, ya que los estereotipos de género siguen estando muy extendidos. Los resultados de nuestro Barómetro han demostrado que el 53% de los encuestados piensa que las mujeres no pueden tenerlo todo y, si quieren ser una buena madre, tienen que aceptar sacrificar en parte su carrera profesional.

Por otro lado, el Barómetro del Women’s Forum demostró que el 91% de la población de los países del G7 consideraba la igualdad de género como una prioridad: esto confirma que abordar la igualdad de género es urgente y que toda la sociedad está preparada, las empresas están preparadas.

Tenemos que actuar ahora para asegurarnos que cambien las mentalidades. Ahora más que nunca, sentimos el sentido de urgencia, la necesidad de abrazar la inclusión y la diversidad en el liderazgo de las mujeres.

-En el mundo empresarial, por ejemplo, en cuanto a participación en los Consejos de Administración, presencia en puestos directivos o diferencia salarial ... ¿Qué país, si existe, se puede considerar un referente de adecuada diversidad de género?

Estoy convencida que cuando las mujeres están completamente involucradas en el gobierno de las empresas y contribuyen a la estrategia de las empresas, aportan otra perspectiva y un valor agregado. Personalmente, habiendo tenido la oportunidad de estar en algunos Consejos, lo he experimentado yo misma. De hecho, las mujeres pueden desarrollar diferentes enfoques en los que los hombres por sí solos no habrían pensado, y viceversa. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta la visión de las mujeres para enriquecer y fortalecer las empresas, pero también asegurar una mayor inclusión para todos. Esta convicción ha sido confirmada por los resultados del Barómetro del Women’s Forum en 2020: el 76% de los encuestados está de acuerdo en que un mejor acceso de las mujeres a los puestos de alta dirección tendría resultados positivos en la reputación y la imagen pública de la empresa.

A través de la ley Copé-Zimmermann establecida en 2011, Francia se ha convertido en el campeón mundial en la representación de las mujeres en los niveles más altos de gobierno, con un 46% de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas que cotizan en la CAC40. Esta ley aceleró el progreso en términos de actuaciones y permitió que las voces y las aportaciones de las mujeres talentosas estuvieran al frente de la sociedad.

Ahora es el momento de avanzar y me enorgullece haber contribuido a la construcción de una nueva ley orientada a lograr un mejor equilibrio de género en términos de representación en los órganos de gestión. En el marco de la misión que recibí del Gobierno Francés tras el G7 2019 celebrado en Biarritz, propuse una estrategia clara para crear un nuevo orden, ilustrada en el Reporte “Women at the Heart of the Economy”. En efecto, si queremos atraer mujeres a todas las profesiones del futuro, también deben ser capaces de proyectarse ellas mismas en puestos de gran responsabilidad en todos los sectores.

El nivel de representación de las mujeres en la alta dirección y entre los mandos intermedios en todo el mundo indica que aún queda un largo camino por recorrer, ya que solo alcanza el 34,2% en Francia, por ejemplo.

¿Qué papel tiene el soft law de los grandes inversores (Blackrock por ejemplo) o las llamadas “inversiones de impacto” en la evolución cultural de las empresas en cuanto a diversidad o ESG?

Los cambios ya están en curso: de hecho, los grandes inversores de todo el mundo tienen cada vez más en cuenta los criterios ESG a la hora de canalizar sus inversiones. Esto es particularmente cierto en lo que respecta a los impactos ambientales y la sostenibilidad. Estoy convencida de que se debe implementar el mismo mecanismo en relación con la diversidad y la inclusión para empoderar a las mujeres y garantizar que estén donde puedan marcar la diferencia.

Promover la diversidad es una prioridad compartida por la opinión pública. De hecho, en el Barómetro del Women’s Forum en 2020 observamos que a nivel del G7 el 84% de los encuestados piensa que es necesario desarrollar políticas innovadoras para brindar un acceso equitativo a las inversiones públicas y privadas, especialmente para las mujeres emprendedoras.

Creo que todas las partes interesadas deben participar en el fomento de la inclusión y la representación de las mujeres en todos los niveles para construir un mundo más diverso, especialmente los inversores que pueden tener un gran impacto en las empresas.

En un mundo que corre veloz, un mundo donde la tecnología y los nuevos modelos de negocios se están imponiendo, como es posible que, en contra tendencia, hay pocas mujeres que se apuntan a las carreras STEM es decir a las carreras universitarias científicas? ¿Qué hacer?

Nuestro mundo se enfrenta a una compleja transformación: la mayoría de las prácticas y profesiones se inventan y reinventan cada día. Los trabajos del futuro ya son trabajos de hoy y la preponderancia de STEM es obvia. En los próximos años, el 11% de las mujeres correrá el riesgo de perder sus puestos de trabajo debido a la automatización, lo que representa 180 millones de puestos de trabajo ocupados por mujeres.

Además, las mujeres están infrarrepresentadas en los campos científicos, lo que será crucial en el futuro del trabajo. En Europa, menos de 1 de cada 5 licenciados en ciencias es mujer y en el mundo representan sólo el 24% de los empleados del sector tecnológico. Por lo tanto, es crucial educar a las mujeres sobre STEM, ya que estas habilidades brindan una ventaja en todas las profesiones porque son una fuente de innovación y creatividad.

Entre los objetivos de la misión que recibí del gobierno francés el año pasado, se me pidió que preparara un plan de movilización nacional para una mejor integración de las mujeres en STEM con el objetivo de darles más responsabilidades dentro de las profesiones del futuro. Estoy convencida que todo debe decidirse desde temprana edad y abordarse a través de un enfoque transversal que incluya a todos los sectores de la economía y a todos los actores de la sociedad: padres, educadores, empresas y medios de comunicación. Dos hitos clave para hacer que STEM sea más atractivo para las niñas son la infancia (5 a 10 años) y la adolescencia (12 a 16 años).

De todos modos, la falta de representación de las mujeres en los campos STEM debe abordarse en todas las etapas de la vida. El viaje de las mujeres en estos campos se ilustra con una tubería con fugas, ya que enfrentan varios obstáculos: la educación desde la escuela primaria hasta la universidad, el acceso al mercado laboral, las oportunidades profesionales, la creación de una empresa, la financiación y el acceso a puestos de responsabilidad son pasos que ponen en riesgo alejar a las mujeres de estos campos. En el Women’s Forum, tenemos una visión: debemos garantizar un viaje de por vida desde la escuela hasta las salas de juntas.

-Diversos estudios hablan de la necesidad no solo social, si no también económica de una mayor diversidad de género.

Parece demostrarse que una mayor presencia en las tomas de decisión de las mujeres se corresponde con un mayor impulso a la innovación y al crecimiento del PIB, ¿cuáles son las conclusiones de estos estudios?

Realmente creo que promover la igualdad de género es una prioridad, pero también una cuestión de justicia, equidad y desempeño económico: se pueden crear 240 millones de puestos de trabajo para 2025 y se pueden agregar $ 28 billones al PIB mundial si las mujeres y los hombres están representados por igual (McKinsey 2015).

Además, está comprobado que las empresas con equipos de gestión más diversos tienen ingresos un 19% más altos debido a la innovación (BCG, 2018). Por lo tanto, es hora de actuar a fin de crear una economía y una sociedad mejores para todos, donde las mujeres tengan las mismas oportunidades, activos, habilidades y experiencia que los hombres para estar en el centro de la transformación del mundo.

-Hablando ahora de derechos básicos, en los mismos países democráticos todavía asistimos a una falta de respeto del género femenino que llega hasta inaceptables violencias que deben hacernos reflexionar muy seriamente. ¿Qué relevancia tiene el “respeto” y la “emancipación” femenina en el debate sobre la igualdad de género y de oportunidades?

Es absolutamente fundamental garantizar el respeto y la igualdad entre todas las personas de la sociedad y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra la mujer.

Para garantizar el empoderamiento de las mujeres, se debe confiar en las mujeres y las mujeres sobre todo, deben tener confianza en sí mismas. Los role models son esenciales para permitir que las niñas tengan ambiciones acordes con sus habilidades y capacidades.

Desde su creación en 2005, el Women’s Forum ha podido crear una comunidad internacional que ahora cuenta con más de 50.000 personas. Es una comunidad viva y dinámica organizada en red y movilizada en torno a las acciones del Women’s Forum.

La iniciativa Rising Talents, por ejemplo, identifica a mujeres jóvenes de gran talento que se convertirán en figuras influyentes en nuestras economías y sociedades. Cada año seleccionamos a 15 mujeres jóvenes que se unen a la red Rising Talent, participan en nuestros eventos y en nuestros Daring Circles.

Además, las mentorías permiten que las mujeres se animen y tengan más confianza en sí mismas. Es por eso que varias iniciativas del Women’s Forum se basan en este modelo.

En este sentido, y con el objetivo de asegurar que las niñas estén plenamente asociadas al futuro del trabajo, el Women’s Forum ha lanzado la iniciativa STEMKEY para construir una comunidad de Hermanas STEM, mujeres comprometidas con STEM que están creando una conexión humana y que inspiran a las potenciales niñas STEM a encontrar su propio camino para inventar los trabajos del mañana.

-La Pandemia está mostrando un impacto grave en el empleo femenino, este es un síntoma de la brecha de género que aún existe, ¿Cómo se puede revertir esta situación?

Debido a la crisis actual, han surgido nuevos obstáculos en el camino de las mujeres y los desequilibrios de género son ahora más visibles que antes. De hecho, las mujeres están al frente del cuidado de los niños, la familia, los ancianos y la población más vulnerable. Pero las mujeres también son la fuerza impulsora de nuestro avance en la ciencia, la investigación y la competitividad para todos.

En el Women’s Forum for the Economy & Society, tenemos una ambición para el 2021: propondremos que la recuperación post-Covid se convierta en una recuperación para ella (She-Covery). Como se indica en el Call to Action que el Women’s Forum lanzó a los líderes del G7 en 2020, la pandemia brinda la oportunidad de una recuperación inclusiva. Las mujeres deben ser grandes protagonistas en la construcción de planes de recuperación en beneficio de nuestras economías y sociedades.

Hacemos un llamado a las mujeres para que unan sus perspectivas y fortalezas para abordar los desafíos globales. Juntos debemos reinventar las instituciones, las inversiones y el futuro del trabajo, construir puentes entre generaciones, culturas, regiones y sectores, fomentar nuevos modelos de liderazgo e involucrar a los sectores público y privado, y las iniciativas que permitirán a nuestras economías y sociedades prosperar.

-Profundizando más ¿Cuáles son las palancas para que el objetivo de respeto, igualdad de género y oportunidades que en palabras parece que comparte todo el mundo occidental se pueda realmente alcanzar? ¿Cuánto puede ayudar la ley y cuánto es necesario para hacer un cambio de paso cultural?

Ese es precisamente nuestro objetivo en el Women’s Forum y la razón por la que llamamos a los líderes del G7 a tomar medidas urgentes y aumentar la igualdad de género en todos los niveles de la economía y la sociedad. Propusimos soluciones innovadoras para crear un cambio importante en la mentalidad de las personas. Me gustaría presentar algunas de nuestras recomendaciones concretas.

Creemos firmemente que las mujeres deberían beneficiarse plenamente de la financiación pública y privada asignada en los planes de recuperación y deberían tener acceso a la financiación. También pedimos que se tengan en cuenta las dimensiones de género al diseñar la contratación pública en todos los sectores y que nos aseguremos de que las perspectivas de las mujeres se integren en las consultas.

La tecnología está cambiando por completo nuestra vida diaria, pero ¿cómo se concibe la tecnología? Estamos convencidos de que el desarrollo de la tecnología inclusiva tendrá un impacto positivo en la humanidad en su conjunto, en particular si se aplica una lente de género en la concepción y despliegue de la Inteligencia Artificial. Este objetivo se puede lograr fomentando formas de reconocimiento a las empresas que aseguren la diversidad en las aplicaciones de Inteligencia Artificial, como el crédito fiscal específico para investigación.

Además, para lograr una verdadera inclusión de la mujer en la economía y la sociedad, se debe lograr un equilibrio coherente entre la vida personal y laboral. Tenemos que promover la adopción de medidas específicas para garantizar un equilibrio justo entre la vida laboral y personal para todos. Una licencia de paternidad obligatoria totalmente pagada de al menos dos semanas sería una fuerte señal del compromiso de los gobiernos a nivel del G7 y más allá.

Dado que el mundo está cambiando y muy rápidamente, nuestro objetivo es garantizar un nuevo comienzo, es hora de garantizar una representación equitativa de mujeres y hombres en la formulación de políticas. Comenzando por los parlamentos y gobiernos nacionales, alentamos a los líderes internacionales a buscar lograr un equilibrio de género completo en la gobernanza de las empresas públicas y privadas para 2030.

Estas propuestas son realizables y pragmáticas, con el objetivo de permitir que las mujeres ocupen puestos en los que puedan tener un impacto social y económico positivo y decisivo.

-¿Qué papel tiene el diálogo abierto entre los distintos géneros?

En el Women’s Forum no ponemos en contra a hombres y mujeres, sino que creemos que juntos podemos crear una sociedad más inclusiva para todos. Queremos crear una economía y una sociedad en las que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. Por ejemplo, la pandemia Covid-19 ha demostrado que donde la diversidad estaba representada, la gestión era más eficaz.

Como dijo la Sra. Elisabeth Moreno, Ministra Delegada de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, en el Women's Forum Global Meeting 2020, "¡el talento no tiene género!". No podría estar más de acuerdo con ella. La diversidad es la clave del éxito: estoy convencida que debemos focalizarnos en un enfoque que identifique a los mejores talentos, tanto femeninos como masculinos, para que estén donde puedan ser un motor y tener un impacto positivo, con el fin de crear un mundo más inclusivo para todos.

-¿Cuál será el papel del Women's Fórum en el próximo Davos o bajo la Presidencia Italiana en el G20 de este año en Milán, eventos a los cuales sé que participarás activamente?

En 2021, el Women’s Forum está listo para liderar con poder y propósito, a través de la recuperación y más allá, hacia una transformación a largo plazo que no deje a nadie atrás. En particular, con motivo de nuestro Women’s Forum G20 Italia, que tendrá lugar en Milán del 17 al 19 de octubre, el Women’s Forum llevará este mensaje, para que un nuevo paradigma sea co-creado por mujeres y hombres como actores clave para lograr juntos una verdadera recuperación femenina, lo que llamamos un She-Covery.

Este evento reunirá físicamente, solo por invitación, a 250 líderes de cambio y a más de 30 mil participantes vía online.

Durante el Women’s Forum G20 Italia, lanzaremos un Call To Action para los líderes del G20, abordando los siguientes temas: acceso igualitario a la educación STEM, lucha contra el cambio climático, finanzas éticas, sistemas de salud post Covid-19, diplomacia femenina, acceso a programas de capital, IA, Tech4Good y de reskilling, teniendo en cuenta que la pandemia tiene un impacto negativo especialmente en el empleo femenino.

Sentimos el sentido de urgencia, la necesidad de adoptar la diversidad en el liderazgo de las mujeres, ¡así que comprometámonos para lograr un impacto!