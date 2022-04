Solaria ha comenzado el miércoles liderando las caídas del selectivo español. El valor se desploma en los primeros instantes de la sesión un 5,61%.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA ALCISTA S1 21 S2 18.36 R1 23.36 R2 26 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No obstante estas fuertes caídas no estropean su buen aspecto técnico sino más bien nos pueden estar dando un nuevo punto de entrada con menos riesgos. Hay que tener presente que la compañía se revalorizó un 25% desde el 30 de marzo al 7 de abril por lo que entra dentro de la normalidad que se tome un respiro como el actual. Por el entorno de los 20-21 euros podríamos volver a ver la vuelta de las compras y es que no debemos olvidar que la compañía ofrece un muy buen aspecto técnico a medio plazo tras pulverizar la resistencia clave de los 18 euros. No descartamos ver los 26 euros antes de los meses estivales.

