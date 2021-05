El sector de las energías renovables no pasa por el mejor de sus momentos y todas ellas sin excepción acumulan importantes caídas desde los máximos anuales e históricos de principios de año.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA LATERAL S1 17.50 S2 15.10 R1 22.44 R2 24.90 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Solarpack es un valor complicado a día de hoy. Además es un valor estrecho, poco líquido, lo que hace que los bandazos al alza y a la baja sean violentos. Técnicamente no es un valor sencillo en el sentido de que a día de hoy no tenemos figura de vuelta de las importantes caídas previas. Los máximos y mínimos decrecientes desde principios de año se suceden una y otra y vez y así no se sube. En realidad, lo único a lo que agarrarnos es al importante soporte (antes resistencia) que presenta en el nivel de los 17,50 euros: los máximos de julio de 2020 y los mínimos del pasado mes de marzo.