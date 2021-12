PharmaMar y su socio Jazz Pharmaceuticals han anunciado este lunes el inicio de un ensayo clínico confirmatorio de fase III, LAGOON, que evalúa Zepzelca (lurbinectedina) para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón microcítico recurrente.

Análisis Técnico CANAL BAJISTA S1 48.64 S2 36 R1 59.76 R2 63.30 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde el punto de vista de los gráficos, rebotes puntuales aparte, no hay por dónde coger el gráfico. Los máximos y mínimos decrecientes se suceden una y otra vez. Es decir, la tendencia es claramente bajista y en todos los plazos sin excepción. El problema con el que nos encontramos en este momento en el valor es que no se ve ningún potencial suelo o soporte relevante desde el que, quizá, construir un rebote consistente. La única zona de soporte que se aprecia cotiza muy por debajo de los niveles actuales, lo que no quiere decir que sí o sí se tenga que dirigir hasta ahí. Pero no por ello vamos a dejarlo de lado y se trata de la base del canal bajista por el que se viene desplazando el valor desde verano de 2020 y que pasa en el momento actual por los aproximadamente 36 euros.