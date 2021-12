Oryzon Genomics ha presentado nuevos datos positivos de eficacia del ensayo de Fase IIa ALICE en curso, que investiga iadademstat en combinación con azacitidina en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) ancianos o no elegibles para quimioterapia intensiva.

Análisis Técnico VALORES EN SOBREVENTA S1 2.605 S2 1.95 R1 2.96 R2 3.40 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

He de reconocer que esperaba mucho más de Oryzon Genomics desde que a finales de 2020 perforaba la directriz bajista y posteriormente se apoyaba en ella como soporte. Lo que parecía ser un 'throw back' en la antigua directriz bajista (luego soporte) ha servido de muy poco. El título se ha deslizado sobre la antigua directriz una y otra vez sin conseguir reestructurarse al alza de manera consistente.

Incluso ahora mismo estaría perdiendo el soporte decreciente sobre el que lleva apoyándose desde principios de año. Es un valor que no me dice nada, no me termina de gustar. Lo único, si acaso, el importante soporte que presenta a la vuelta de la esquina en los 2,60-2,61 euros. Si hay que intentarlo en este valor debería ser ahí, en los niveles de precio más cercanos a los mínimos de julio y diciembre de 2020, con 'stop loss' en precios de cierre por debajo.