Si bien Telefónica es un valor muy bajista, le tenemos en un nivel de precios de lo más interesante. Es vital que los mínimos de marzo aguanten en todo momento.

Análisis Técnico FUTURO GIRO ALCISTA EN SOBREVENTA S1 3.39 S2 2.50 R1 3.90 R2 5.10 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Telefónica es bajista en todos los plazos. Tenemos una directriz bajista, impecable, que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde agosto de 2015 (cinco años) además de un impecable y gran doble techo que apunta hacia niveles de precio cercanos a los 2,50 euros. El gráfico de la operadora es un calco al de Santander en el sentido de que los dos títulos están luchando arduamente porque no se perforen los mínimos anuales. Los mínimos de marzo en la operadora se encuentran en los 3,389 euros. Es decir, toda posibilidad de que el precio intente reestructurarse al alza pasa porque sí o sí se respete este soporte. Que no cierre por debajo, sobre todo en velas semanales. De hacerlo ya no hay nada por debajo hasta la zona de los 2,50 euros: los mínimos de 2002.

Pero sí, si hay un momento para lanzarse a la piscina en los títulos de nuestra operadora es justo ahora, desde niveles de soporte claves y teniendo claro dónde está el 'stop' de pérdidas. Digamos que en este momento la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo (alcista) en este momento bajo la condición de que no se perforen los mínimos de marzo.