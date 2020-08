John Tidd (Hamco): "Muchos inversores olvidan que las tecnológicas son una industria cíclica"

La filosofía del ‘value investing’ volverá con fuerza, es solo cuestión de paciencia. Así lo cree John Tidd Kimball, fundador de la española Hamco Financial y también presidente y fundador de Horizon Capital Management, empresa asesora del Horizon Growth Fund desde 1999. Este afamado gestor de inversiones, que ha cosechado una rentabilidad anualizada del 17% desde que comenzara a gestionar fondos alternativos, sabe de lo que habla. Fue alumno en la Columbia Business School de Jim Rogers, cofundador junto a George Soros de Quantum Fund, y ha trabajado para entidades de primera fila como First Boston, JPMorgan o Citi. Hace casi un año, se asoció con Esfera Capital Gestión, donde asesora a través de Hamco Financial el fondo Hamco Global Value Fund, de renta variable internacional. El fondo, que este año cae más de un 17,5%, ya ha superado los 10 millones de euros a pesar de su primera crisis, la del Covid-19. En una entrevista para Bolsamanía, Tidd valora el comportamiento de este producto durante el coronavirus y sus posibilidades de remontada a largo plazo.

Pregunta: Va camino de su primer año al frente del Hamco Global Value Fund, un ejercicio donde a todos los gestores les ha pasado factura la pandemia en mayor o menor medida. ¿Cómo ha sido su gestión de la crisis y cómo prevé salir de ella?

Respuesta: Sin duda, ha sido un año interesante que quedará en el recuerdo de todos nosotros. En términos relativos, la rentabilidad ha sido un poco mejor que la de otros gestores ‘value’, principalmente debido a la diversificación global y a la selección de empresas, lo cual fue compensado este último mes con una posición más cautelosa del mercado. Como asesores del fondo y como fieles seguidores de la filosofía ‘value investing’, nuestro objetivo es siempre invertir para el largo plazo. Por ello, aunque toda caída es dolorosa, estamos cómodos con las empresas que tiene el fondo a día de hoy.

El ‘value investing’ ha sido fuertemente criticado por sus malos resultados, sobre todo frente al ‘growth’, un diferencial que está en máximos históricos. ¿Cree que el ‘value’ ha muerto, que volverá como siempre o que se está transformando en una nueva versión de sí mismo?

El ‘value investing’ ha sido dejado de lado por la comunidad inversora. Por el contrario, ‘growth’ y ‘momentum’ han resultado muy favorecidos estos últimos tiempos. Lo que no hay que olvidar es que esta situación no es la primera vez que sucede. En 1998-2000, vimos algo muy parecido. Entonces se decía en las noticias que Warren Buffett había perdido “su toque” o que ya no era el gurú de las inversiones que todos pensaban, que la inversión ‘value’ ya no funcionaba. Las empresas tecnológicas eran tendencia y estaban muy buscadas. Es el mismo tipo de lenguaje que se utiliza hoy en día. En nuestra opinión, creemos que en tres a cinco años se verán los verdaderos resultados de aquellos que compran empresas ‘growth’ y ‘momentum’ a, básicamente, cualquier precio. También pensamos que muchos inversores tienden a olvidar que las empresas tecnológicas son una industria que es cíclica.

¿Cuáles son sus principales posiciones en cartera hoy día y por qué?

Las posiciones más grandes del fondo están en Indonesia. Una de estas empresas es United Tractors, que es un distribuidor exclusivo de vehículos pesados Komatsu junto con otras marcas y que también tiene actividades en minería, incluyendo oro. Se trata de una excelente empresa que conocemos muy bien desde hace más de 20 años. Otra que destacamos es Pp Persero, empresa constructora y de propiedades. Nos gusta mucho Indonesia para el largo plazo por su buen crecimiento y demografía. En Francia, tenemos a Renault por su excelente precio y ‘performance’ de los últimos diez años. En Grecia, tenemos a Fourlis, que tiene la franquicia de Ikea en dicho país y también en varios países balcánicos, al igual que la marca Intersport. En Canadá, está Peyto, que se enfoca en la producción de gas natural y es un potencial gran beneficiario del declive del ‘shale oil’ americano. En el último año, los precios del gas en Canadá se han doblado y la acción de Peyto cayó. Se estima que, en los próximos dos años, se verá en los resultados.

Numerosos gestores ‘value’ están llevando sus carteras hacia Asia. ¿Es la tabla de salvación para este estilo de inversión?

En nuestro caso, encontramos muchas oportunidades interesantes en Asia. Hay muy buenas empresas, en un entorno económico favorable, con buena demografía, manejando muy bien el Covid-19 y, lo que es más importante para un inversor ‘value’, cotizando a buenos precios.

Otros apuntan a que el verdadero ‘value’ habría que jugarlo en Latinoamérica. ¿Es usted de esa opinión?

Nos ha costado mucho encontrar buenas inversiones a buen precio en América Latina y en empresas líquidas, pero seguimos buscando.

Usted asoció el fondo a Esfera, pero ahora se encuentra con que pronto estará en Andbank. ¿Seguirá con Andbank o tiene intención de cambiar de gestora una vez se consume la integración?

En principio, seguimos a la espera de que se concrete la compra del negocio de Esfera Capital Gestión por parte de Andbank. Consideramos que es una muy buena marca, por lo que nos da la tranquilidad de estar respaldados por una sólida empresa y excelentes profesionales.