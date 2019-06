¿Se acabó la fase de ajuste en las bolsas? analizamos el Ibex, Dax y el S&P 500

A priori estamos ante un ajuste proporcional de toda la subida desde los mínimos de finales de diciembre

Desde los máximos de abril el Ibex cae un 4%, el Dax un 3% y el S&P un 4%

Justo el primer fin de semana de mayo advertíamos del peligro que acostumbra a tener dicho mes para la renta variable global, refiriéndonos a él como el mes de los techos de mercado.

Cuando los índices se ponen a caer no es fácil, nunca lo ha sido, tratar de determinar si estamos ante una simple fase de reacción o de ajuste proporcional de las subidas previas o ante algo más que eso. Y eso solo lo sabremos con el paso del tiempo y con el devenir de los precios. De hecho, si recuerdan y desde que comenzó la corrección hemos comentado que esperábamos un rebote y que la clave estaba en lo que sucediera después. Si tras el rebote (mediados de mayo) se perforaban los mínimos previos (sesión del 13 de mayo) tendríamos la confirmación de un nuevo latigazo a la baja, lo que en su día denominamos una nueva “pata bajista”. Y así ha sido. No se trata de querer ser más listo que nadie adelantándose al mercado, porque actuando así y a la larga es probable que ello nos lleve a tener importantes quebrantos en las inversiones.

A día de hoy solo cabe encajar las caídas de las últimas semanas dentro de lo que es una fase de reacción/ajuste proporcional de las subidas desde los mínimos de finales de diciembre. ¿O acaso hemos olvidado que muchas de las bolsas europeas acumulaban subidas superiores al 20% sin apenas descansos? En el mismo periodo, además, el S&P 500 ha llegado a revalorizarse un 25% y el índice de la tecnología un 33%. Estas subidas no se sostenían y los precios, desde hace mucho tiempo, pedían a gritos caídas, correcciones proporcionales. Nada sube por los siglos de los siglos sin su correspondiente caída contra tendencia. Si luego la corrección va más allá de lo que se considera un ajuste proporcional, entonces podremos hablar de otro escenario. Pero a día de hoy las caídas, aunque violentas en algunos momentos, encajan dentro de los parámetros normales.

Dicho esto, la semana en las bolsas ha sido de lo más interesante. Comenzamos marcando mínimos este lunes y desde entonces la recuperación ha sido muy clara. De hecho, tras marcar el lunes nuestro selectivo un mínimo en los 8.900 puntos decíamos aquello de que “nuestro principal objetivo de caída se había cumplido”. Y esto lo decíamos porque los 8.900 eran un punto intermedio entre el nivel de ajuste comprendido entre el 50% (8.940) y el 61,8% (8.800) de toda la subida desde los mínimos de diciembre. Y lo cierto es que todos los índices europeos y de Wall Street, como no puede ser de otra manera, hacían suelo el mismo día y en el mismo momento.

A continuación, pasamos a tomar la temperatura de los siguientes índices bursátiles:

IBEX 35

En cuanto a nuestro selectivo, me gusta más analizarlo en velas semanales. Lo que tenemos delante son impecables máximos y mínimos decrecientes, además de una importante resistencia en el hueco bajista semanal de los 9.410 puntos. Y un potencial nivel de soporte en el nivel de los 8.900 puntos, referencia de precios que se corresponde con un ajuste proporcional/ajuste de entre el 50% (8.940) y el 61,8% (8.800). Nivel de precios perfectamente válido como soporte tras un impulso alcista precio que le llevó a revalorizarse un 15% desde finales de diciembre. Por otro lado, la sobreventa comienza a ser importante, lo que en teoría puede limitar el riesgo de importantes caídas.

Gráfico semanal del Ibex desde marzo de 2017

Cierto es que no tenemos por el momento figura de vuelta alguna y de que los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, y así no se sube. Pero sí que es cierto que se puede decir que la medida en que se respete el soporte de los 8.800-8.900 puntos hay lugar para la esperanza. Hay posibilidades de que el índice, más pronto que tarde, trate de reestructurarse de nuevo al alza.

DAX 30

La precisión con la que se está desplazando el futuro del índice alemán es máxima. Tras el rebote experimentado esta semana ha quedado claro que tenemos un impecable canal bajista de corto plazo. Fase correctiva que en principio sirve para drenar/ajustar proporcionalmente las importantes subidas desde finales de diciembre, en este momento del 16%. Es más, a pesar de que no soy un ferviente defensor de la MM200 diaria (pues falla mucho, tanto al alza como a la baja) como soporte/resistencia, hemos de reconocer que los mínimos de este lunes (11.600) coinciden, al céntimo, con esta media. Con lo que podemos decir que el índice alemán parece bien soportado en los 11.600 puntos y, por lo tanto, en la medida en que lo respete entendemos que es cuestión de tiempo que trate de reestructurarse de nuevo al alza.

Gráfico semanal del futuro del Dax desde noviembre

S&P 500

Figura de vuelta como tal no tenemos, pero a la vista del gráfico diario es evidente que el 'cabeza y hombros' está fallando. La experiencia nos dice que cuando las figuras fallan, los precios acostumbran a reaccionar justo al contrario. O lo que es lo mismo, suelen volver al origen del movimiento, en este caso los máximos anuales e históricos. Dicho esto, ahora las zonas de control se encuentran en los 2.728 puntos como soporte y los 2.894 puntos como resistencia (último máximos decreciente). En función de que el precio rompa por uno u otro lado tendremos más información acerca del que puede ser el siguiente tramo en tendencia. Lo importante es que la clara reacción al alza desde los mínimos del lunes dejan la puerta abierta a la posibilidad de que la corrección no vaya a ir a más. Pero, insisto, todavía no tenemos figura de vuelta y los máximos y mínimos decrecientes continúan intactos.