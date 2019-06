Paramés y Horos se enfangan en Teekay pese al desplome hasta mínimos históricos

Paramés y Horos se han enfangado en Teekay, la compañía de transporte marítimo de petróleo y gas. Son los dos únicos value de entre los grandes de este estilo en España ‘pillados’ en este valor, que en 2018 se dejó un -64% y ayer marcó su mínimo histórico, en 2,91 dólares por acción. Otros value no la han tenido en cartera nunca o la vendieron el año pasado para cortar pérdidas ante su espiral bajista.