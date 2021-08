El futuro del bitcoin se está desplazando lateralmente desde mediados de mayo, con un nivel de soporte muy claro en los 28.800 dólares y resistencia en los 41.400-41.500 dólares: la parte alta del rectángulo.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA LATERAL S1 28800 S2 20000 R1 41500 R2 47400 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El futuro del bitcoin sigue desplazándose lateralmente desde mediados del mes de mayo. Vamos a por el tercer mes de movimiento lateral, lo que por otro lado no es para nada una mala noticia. Bueno, no lo es en la medida en que no se perfore la base del mismo, en los 28.800 dólares. Escenario que no parece que sea el más probable en el momento actual.

