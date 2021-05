Ryanair ha anunciado este lunes unas pérdidas netas de 815 millones de euros en todo el año fiscal, ya que las restricciones debido al Covid-19 hicieron que sus niveles de tráfico cayeran un 81%.

Análisis Técnico TRIÁNGULO RECTÁNGULO S1 15 S2 13.75 R1 17 R2 19.78 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Vamos a ver cómo reacciona el precio a los resultados de este lunes que acaba de publicar la compañía Ryanair. Ya saben que como analista técnico solo me interesa la reacción del precio a la noticia y no la noticia en sí. Así, lo que tenemos delante es lo que se conoce como un triángulo ascendente, una pauta de implicaciones alcistas para el precio. Tenemos toda la semana por delante pero la clave es conseguir cerrar con holgura por encima de los 17 euros. Si lo consigue, ya no hay nada realmente importante hasta los máximos históricos que marcó en 2017 en los 19,78 euros. Y por encima se colocaría en subida libre absoluta. En cualquier caso, ya quisiera cualquier aerolínea cotizar relativamente cerca de los máximos históricos con la que ha caído y lo que queda. Sin lugar a dudas Ryanair presenta una clara fortaleza respecto a su competencia como se puede deducir con facilidad del gráfico. El título cotiza a solo un 16% de los máximos de todos los tiempos.