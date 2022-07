Hoy analizamos a Banco de Santander en el largo plazo, analizamos el comportamiento de la cotización años atrás y analizamos lo que estamos viendo en la actualidad. No digo que se tenga que producir un movimiento igual, sin embargo, por el momento guste o no guste estos primeros meses del año estarían siendo muy similares a los primeros meses del año 2010.

Si observan el gráfico podrán ver que en la zona que marcamos a partir del año 2010 se produjo una caída desde la zona de 5,50 euros hasta la zona de 2,20, una caída del 58%. Aunque el gráfico que estamos analizando es en formato semanal, se podrá ver que por entonces se producía algo que en la actualidad estamos viendo mucho, eso de subidas en escalerilla y bajadas en ascensor.

La manera de caer en esa época y la manera de caer ahora estarían siendo muy similares, y a ello tendríamos que añadir el movimiento que acompañaba a los precios las medias que tenemos sobre el gráfico. Ahora igualmente estaría pasando algo similar, viendo que las medias han intentado cruzar al alza, siendo la verde de más corto plazo que la azul, por lo que los cortes al alza de la primera sobre la segunda son los buenos, sin poder llegar a confirmar, con una vuelta rápida. En el 2010 ocurrió algo similar, se produjo una señal de corte al alza para rápidamente volver a caer.

Además, tenemos también un sistema de especulación aplicado sobre el gráfico, donde las barras verdes nos dan las tendencias alcistas y las rojas nos dan las tendencias bajistas con el riesgo consiguiente. De momento, desde la zona de los 3 euros en la actualidad seguiría activada esta tendencia bajista.

Si se llegase a realizar un movimiento igual que el que se produjo a partir del 2010, las posibilidades de volver a ver los bajos de la pandemia serían altas, es decir volver a ver la cotización de Banco Santander rondar los 1,40-1,50 sería una opción posible en plan tranquilos, dando para ello entre un año y un año y medio más o menos (igualando tiempos anteriores).

Ahora bien, podríamos no estar en lo cierto. Ojalá fuese así ya que de lo contrario nos tocará ver nuevamente mucho dolor en el mercado. Para no estar en lo cierto, la cotización de Banco de Santander tendría que ser capaz de volver a recuperar la zona de 3-3,10 euros más o menos. Es decir, siempre y cuando no veamos volver a cotizar al banco por encima de esa cota, mal tema.

Solamente en ese caso podríamos pensar que lo peor habría pasado, intentando recuperar la tendencia de meses atrás para intentar salir nuevamente al alza, algo que se iría confirmando ya con la superación de la zona de 3,50 euros.

De manera que hoy por hoy, nos guste o no nos guste, ahí tienen una de las razones del por qué Ray Dalio con su Fondo de Cobertura Bridgewater estaría corto en Banco Santander, así como en algún otro banco español y otras compañías a nivel internacional.