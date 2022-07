Ayer realizamos un análisis en vídeo sobre la situación técnica de PharmaMar, aplicando el análisis técnico, viendo referencias a tener en cuenta con sus directrices tanto alcistas como bajistas, así como esos posibles objetivos a tener en cuenta tanto por tiempos como por movimientos realizados anteriormente.

Hoy vamos a realizar un análisis que nos resulta bastante más sencillo, así como interesante, y digo más sencillo porque el análisis ya nos lo da hecho un programa de esos automáticos que hay que realizan el recuento de las Ondas de Elliot.

Primero comentaré mi opinión sobre las Ondas de Elliot, que creo que quedaría claramente expresada en uno de los comentarios que se realizan en su definición en la Wikipedia:

“Es una teoría muy fácil de esquematizar, pero a la hora de llevarla a la práctica, es difícil de comprender y de realizar el recuento de las ondas por las irregularidades que presentan los mercados, requiere experiencia en gráficos financieros”.

Yo añadiría que es bastante fácil poder realizar el recuento a un movimiento una vez que ya tenemos el gráfico delante. Ahora bien, lo difícil es llevar el recuento durante el movimiento y no tener que cambiarlo mil veces. Es decir, muy pocos son los que realmente saben realizar un recuento bastante fiable mientras se realiza el movimiento.

Por ello, en esta ocasión vamos a tiro fácil y echamos mano de uno de esos programas que hay en el mercado, que de manera automática te va realizando el recuento posible de Ondas de Elliot.

Para que tengan claro más o menos, sin entrar en más detalle sobre el gráfico anterior se puede ver lo que es la teoría, quien quiera saber más directamente puede ir a la Wikipedia para saber algo más.

A continuación vamos a poner un gráfico donde se vería el recuento que lleva realizado el programa automático hasta el momento, el gráfico que adjuntamos es parte del estudio ya que este nos dice algunas cosas más que a continuación detallaré.

Sobre el gráfico pueden ver que si aplicamos el gráfico anterior en la teoría que ya tenemos, lo que sería la 1 (no se ve sobre el gráfico ya que lo hemos cortado), la 2 que se ve al comienzo del gráfico, la 3 que se ve arriba en los altos alcanzados rondando los 145 y a continuación se puede ver también que la 4 está marcada en los bajos hacia los 47-50.

A partir de ahí, el gráfico se sigue formando pero ya se tiene marcada lo que sería la onda 5 en el gráfico, si miran en la zona de arriba donde pone 'SI CUMPLE ESTA ONDA 5 SERÍA MUY BUENA'. Sería la zona de 175 euros, es decir, que lo que tendría que venir ahora sería un movimiento que llevase la cotización a esos niveles.

Ya ven que además de fácil resulta sobre todo bonito. Pero ya les digo yo que no todo es tan fácil. Como siempre está lo bueno y lo malo. Primero les digo lo bueno, lo bueno es evidente, es que todo sale de manera automática y clara, ya que además se pueden ver incluso recuentos de los movimientos que se van produciendo en más corto plazo dentro de esos grandes movimientos. Lo malo sería que estos programas automáticos, aunque tienen padre ya que hay alguien que los ha hecho, no tienen alma. Y ¿por qué digo eso? Porque si ahora PharmaMar se saliera del guion y se perforaran los bajos anteriores, todo lo que nos ha dicho hasta ahora lo habría borrado y nos pondría directamente otro recuento, es decir, 'donde dije digo, digo Diego'.

Habría que preguntarse el porcentaje de acierto que suelen tener, si les digo la verdad eso es algo que es imposible de saber. Habría que estar realizando un seguimiento diario no de este valor, sino de todos los mercados para ver dónde quitan todo lo anterior y realizan un nuevo recuento, y eso sería algo imposible de saber y estudiar. Sin embargo, para el que es novato, como no ha visto todo lo acontecido anteriormente es como si fuese un alucine y una iluminación (recuerden que no es oro todo lo que reluce).

Por último les cuento lo que nos marcaría a más plazo, porque el recuento que hace se puede ver a corto-medio-largo plazo. El que tienen en el gráfico es a corto plazo, lo que sería ir hacia esos 175 euros, el que nos dice que sería medio sería ir hacia los 240 y a largo hasta los 430 euros. A muy largo plazo ya no se lo digo porque, al igual que comentaba en el análisis que realizamos ayer en el vídeo, pocos lo creen (y les aseguro que no utilizamos máquina automática).

PD: El tiempo que corresponde a corto, medio y largo plazo no seré yo quien diga cuántas semanas, meses o años son, y ya a muy largo plazo no digamos nada.