Este índice se mueve de forma inversa a como lo hacen las bolsas. Esto es, cuando sube con fuerza aumenta la volatilidad y las bolsas corrigen.

El VIX se mueve de forma inversa a como lo hacen los mercados. Cuando la tendencia es claramente alcista la volatilidad disminuye y a la inversa. Y por lo tanto y como no puede ser de otra manera, con Wall Street marcando máximos de todos los tiempos sesión tras sesión, cabe pensar que este índice está en niveles mínimos históricos o cerca de los mismos. Pero tampoco nos dice nada más, por el momento. En los últimos días le hemos visto marcara niveles en los 15,38 puntos, referencia de precios que no se veía desde el 20 de febrero de 2020. Justo ahí es donde empezó todo, el inicio de la debacle en las bolsas mundiales y el origen de la última gran subida en el índice de volatilidad o índice del miedo. Pero no, todavía no se trata de niveles mínimos históricos, pues este se encuentra en los 8,56 puntos: los mínimos de noviembre de 2017. No tenemos figura de vuelta al alza ni nada que nos indique que el índice tenga que subir con fuerza y por lo tanto se refleje en caídas en las bolsas. Cuando la mitad de las bolsas mundiales están en máximos es fácil que el VIX esté muy cerca de mínimos. Pero a día de hoy no hay nada más, no queramos ver cosas donde nos las hay.