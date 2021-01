Las importantes caídas de este lunes alejan a los títulos de IAG de la importante zona de resistencia de los dos euros y le acercan a soportes clave.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA BAJISTA S1 1.4425 S2 1.37 R1 2 R2 2.61 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

No hace mucho decíamos de los títulos de IAG que poco a poco el gráfico se iba limpiando poco a poco en el sentido de que al menos las zonas de control por abajo (soporte) y por arriba (resistencia) eran claras, al menos en el corto plazo. Y nos referimos a los 1,4425 euros (mínimos de diciembre) y los dos euros (máximos de noviembre). En realidad todo lo que suceda dentro del rango mencionado carecerá de implicaciones de ningún tipo, pero al menos las zonas de control parecen bien delimitadas. El peligro real vendría de la perforación (en cierres) del soporte de los 1,4425 euros. Desde ese momento el precio estaría dando forma a un pequeño doble techo que si finalmente se cumple le proyectaría hacia niveles cercanos al euro. Aunque antes presenta un soporte importante en los 1,20 euros. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos porque por el momento no tenemos nada. El precio sigue fluctuando dentro de las zonas de control antes mencionadas.