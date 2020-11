Nuestro selectivo acumula una subida del 16% en las últimas seis sesiones, lo que le sitúa a las puertas de importantes niveles de resistencia.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 7780 S2 7600 R1 8000 R2 8375 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Este lunes el Ibex cotizó durante mucho tiempo por encima de la resistencia de los 8.000 puntos: los máximos del rebote del mes de junio. Pero cerró por debajo. Es decir, por el momento no ha podido con dicha resistencia. Por encima tenemos otra de mucha mayor envergadura en el hueco bajista semanal de mediados de marzo en los 8.375 puntos, coincidiendo aproximadamente con un ajuste/retroceso del 61,8% de toda la gran caída desde los máximos de principios de año. Dicho esto y a pesar de la violencia del rebote que lo es de todas las bolsas mundiales, sobre todo de las del Viejo Continente, el Ibex sigue inmerso dentro de una clara tendencia bajista de fondo, o primaria.

Esto no es incompatible en absoluto con los violentos rebotes de los últimos días. Cuando tenemos al Dax y al S&P 500 a punto de marcar nuevos máximos de todos los tiempos nosotros todavía cotizamos a un 26% de los máximos del año (10.100). Y como gran resistencia tenemos el 'gap' semanal de los 8.375 puntos. La experiencia me dice que este tipo de huecos casi nunca se cierran ante la primera ocasión que se presenta. Si acaso se rellenan total o parcialmente, pero no se suelen anular. El precio suele corregir una vez se rellena parte del mismo y luego, si acaso, en el siguiente intento la probabilidad de cerrarlo suele ser más alta. De ahí que recientemente dijera aquello de que dudo de que este hueco se cierre en la primera ocasión que se nos presente.