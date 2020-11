A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Taiwan Semiconductor, Uber, Acerinox, PharmaMar, NIO, Xpeng, Li Auto y Grenergy.

Buenos días, José María. Quería consultarle acerca del fabricante de chips TSM. Muchas gracias por este consultorio que siempre sigo con mucha atención. L.P.

Estimado lector, buenas tardes. El gigante taiwanes fabricante de chips Taiwan Semiconductor presenta una impecable tendencia alcista de fondo, envidiable. Es alcista en todos los plazos, de hecho, se trata de un valor en subida libre absoluta. En máximos de todos los tiempos. Además, observamos un impecable canal alcista de largo plazo que se ha superado al alza y, además, parece haberse apoyado en el mismo (throw back) para de nuevo reestructurarse al alza. Si nos creemos el canal superado al alza este debería recorrer la anchura del mismo en las próximas semanas/meses. Es un claro mantener en cartera sin ningún tipo de dudas. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico semanal de Taiwan Semiconductor

Buenos días, querría que analizara qué aspecto técnico tiene Uber. Si puede indicarme soportes y resistencias para el medio y corto plazo. Muchas gracias. E.RM.

Apreciado inversor, buenas tardes. Uber tiene un aspecto técnico claramente alcista, sobre todo desde que la semana pasada el precio saltara por encima de la resistencia de los $38,50, ahora soporte. Llevándose por delante también los máximos históricos en los $47. Por lo tanto, estamos hablando de un título en subida libre absoluta. Con un primer soporte en el hueco alcista de la semana pasada en los $44,87 y por debajo y de mayor relevancia los $38,50. Lo normal es que en el corto plazo drene los últimos excesos y corrija algo las importantes subidas de la semana pasada, para después seguir escalando posiciones. Al fin y al cabo, se trata de un valor sin resistencias de ningún tipo en el momento actual. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Uber

Buenos días, D. José María. ¿Qué puede decirme sobre Acerinox? Muchas gracias por su respuesta. B.

Estimado lector, buenas tardes. Acerinox es un valor que hemos analizado en varias ocasiones en esta sección en las últimas semanas. Dicho esto, lo interesante de este título en el momento actual es que, por fin, ha sido capaz de cerrar (anular) el hueco bajista semanal de marzo en los 8,004 euros. Ese hueco ya forma parte de la historia, ya no existe. Lo que, correcciones aparte, deja el camino libre hacia la siguiente resistencia en los máximos de principios de este año (10,23) y por encima tenemos la parte alta del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde 2015. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Acerinox

Hola, buenos días. Mi duda gira en torno a la reacción del mercado frente a las noticias publicadas sobre el prometedor avance de la Aplidina. Ante una buena noticia, respaldada por la administración y publicada en los medios, no entiendo como el valor ha caído tanto. Agradecería nos pudiera dar su opinión al respecto. Muchas gracias de antemano. Un saludo cordial.V.TG.

Apreciado inversor, buenas tardes. Sepa que el mercado, casi siempre, se adelanta a los acontecimientos. Es una máquina perfecta de descontar escenarios. Por lo que no es nada raro que cuando se confirman las noticias los precios, en muchos casos caigan. Y ello es porque anteriormente este ya ha subido con fuerza. Vamos, lo que se llama comprar con el rumor y vender con la noticia. Dicho esto, le invito a que lea aquí el análisis que la semana pasada realizamos sobre PharmaMar. Dicho esto y en el muy corto plazo la clave sigue estando en los mínimos de septiembre y en la medida en que no se perfore no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro del amplio lateral en el que se encuentra el título dentro, a su vez, de una clara tendencia alcista de fondo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de PharmaMar

Buenos días, José María. Últimamente están cogiendo mucho auge las acciones sobre coches eléctricos. Estoy valorando la posibilidad de invertir a largo plazo en NIO, Xpeng o Li Auto. De entre estas tres, ¿cuál presenta mejor análisis técnico para invertir en estos momentos? Leo sus artículos con muchísima atención. Un saludo. D.A.

Estimado inversor, buenas tardes. El sector de los fabricantes de coches eléctricos es claramente alcista, pero ha de saber que por la misma siempre cabe la posibilidad de asistir a fuertes caídas (fases de reacción) si llegamos tarde al mercado. De hecho, Tesla es el único título del sector que lleva meses desplegando un movimiento lateral, a diferencia de los títulos por los que me pregunta que no han parado de subir y recientemente han marcado máximos históricos. Llegar muy tarde al mercado, a pesar de ser valores alcistas, puede hacernos incurrir en fuertes pérdidas en el corto plazo.

Dicho esto y empezando por NIO, solo hay que mirar a la vela semanal para darse cuenta de que sigue siendo claramente alcista. O dicho con otras palabras, en la medida en que no tengamos una vela semanal que cierre por debajo del mínimo de la vela semanal previa no tendremos ninguna señal de debilidad dentro de la actual estructura alcista del precio. El problema es que se trata de un valor muy volátil que se mueve mucho dentro de la misma sesión, para lo bueno y para lo malo. Y este podría tomarse un merecido descanso, un respiro, sin que para dada dejara de ser alcista en términos de medio plazo. Quiero decir con ello que para mí estamos ante un claro mantener en cartera, pero no veo subirme al tren de las compras con todo lo que ha subido en los últimos meses. Al menos no sin una corrección importante contra tendencia.

Gráfico semanal de NIO

En cuanto a Xpeng no hay mucho que decir en el sentido de que es un valor con muy poco histórico en bolsa, pero muy alcista eso sí. Desde los mínimos de noviembre el título se ha revalorizado más de un 100% y lo único que podemos decir dentro de que está en subida libre, a pesar de la vela correctiva del viernes, es que tiene soporte en el hueco alcista de los $33,53. Y debajo tiene otro importante soporte en el hueco alcista de los $27,39. Simplemente tendría mucho cuidado con este tipo de títulos que dejan continuamente huecos alcistas muy amplios pendientes de rellenar. Pues si bien es cierto que no todos se rellenan o no todos se cierra, sí que lo hacen la gran mayoría de ellos. Y aun así seguiríamos hablando de valores alcistas.

Gráfico diario de Xpeng

Por último, en cuanto a Li Auto, tres cuartas partes de lo mismo que acabamos de contar de Xpeng. Lo único que la vela de 'ia y vuelta' última invita a pensar en correcciones de corto plazo. Sin descartar un movimiento en busca del soporte que tiene en el reciente hueco alcista de los $25. Simplemente observe la volatilidad del título, en en un mismo día ha tocado los $40,81 para cerrar en los $31,20. Muy amable por sus palabras caballero, un saludo.

Buenas tardes D. José María. No me pierdo ningún día sus análisis y tengo que decirle que son muy certeros, muchas gracias por compartirlos. Quiero preguntarle hoy por Grenergy, ¿está agotada la subida y tirará para abajo? ¿Qué me tiene usted que decir? Muchas gracias nuevamente. Un saludo. R.L.

