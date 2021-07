IAG ha registrado unas pérdidas después de impuestos y partidas excepcionales de 2.048 millones de euros en el primer semestre de este año, frente a las pérdidas de 3.813 millones registradas de un año antes, debido a las restricciones de viajes derivadas por la crisis sanitaria del Covid-19.

Análisis Técnico FUTURO GIRO ALCISTA EN SOBREVENTA S1 1.81 S2 1.71 R1 2.29 R2 2.44 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Los títulos de IAG acumulan una revalorización del 17% desde los mínimos mensuales, pero con todo y con eso no tenemos a día de hoy figura de vuelta alguna ni nada que nos anticipe el final de la actual fase correctiva. Por otro lado, recientemente comentamos que la proyección mínima teórica de caída de IAG se ha cumplido al céntimo, al tick. El precio, tras un 'pull back' de libro ha corregido justo la anchura del triángulo simétrico que en su día terminó perforando a la baja.

Por lo tanto y a modo de resumen podemos decir que no hay nada claro en el título en este momento. No tenemos confirmación alguna de que hayamos visto el final de la última fase correctiva, de hecho los máximos y mínimos decrecientes de los últimos meses siguen ahí, intactos, y mientras siga siendo así no tendremos ninguna señal de fortaleza real que nos lleve a barajar como escenario más probable una vuelta a los máximos anuales (2,5750). En términos de muy corto plazo el valor tiene soporte en los 1,8150 euros y resistencia en los 2,2910 euros.