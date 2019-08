Dow Jones: los excesos se corrigen más tarde o más temprano

Entre las grandes bolsas mundiales, se puede decir que todas están en fase de reacción

El Dow Jones es el índice que, por el momento, menos está profundizando en los descensos. También es cierto que el Nasdaq 100 y el S&P 500 habían subido más. Visto el comportamiento de todas las grandes bolsas mundiales, se puede decir que todas están en fase de reacción, o lo que es lo mismo, ajustando proporcionalmente las importantes subidas previas.

De manera que, un ajuste del 50% le llevaría hacia la zona de precio de los 24.500 puntos, mientras que si fuera del 61,8% le llevaría a los aprox. 23.900 puntos. De hecho, y si como cabe pensar seguimos en una tendencia alcista, cabe apostar por una corrección que le acerque a la zona de los 24.000 puntos y en torno a esa zona debería tratar de hacer suelo en la corrección. De lo contrario, de no hacerlo, no descartamos que termine buscando de nuevo la MM200 semanal: ahora en los 22.000 puntos. De todas formas, creemos que es momento de esperar, de ver cuánto más puede corregir el índice y si tenemos que lanzarnos a la piscina, que sea en plena zona de soporte. Y no ante el primer latigazo correctivo.