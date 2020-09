Desde los máximos de julio estamos viendo cómo el sector de las compañías biotecnológicas está cayendo con fuerza y dentro de este las que están estrechamente relacionadas con la vacuna del Covid-19.

Análisis Técnico VALORES EN SOBREVENTA S1 61.38 S2 56 R1 71.64 R2 75.75 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

He aquí otro buen ejemplo acerca de aquello que en ocasiones nos gusta recordar sobre que un valor puede caer con fuerza sin que en realidad deje de ser alcista. Porque Moderna es alcista a día de hoy a pesar de las últimas caídas. Digamos que la fuerte corrección no es una excepción de este título, lo es de todo el sector en bloque. La biotecnología marcó máximos anuales en julio y desde entonces no ha parado de corregir. Unas compañías más que otras. Siendo las más castigadas en los últimos tiempos aquellas relacionadas con la vacuna del Covid-19, como es el caso de Moderna y BioNTech, entre otras. Técnicamente, se diría que el precio está dando forma a una cuña bajista, de implicaciones alcistas para el precio, que se confirmaría por encima de la resistencia que le confiere el último máximo decreciente, en los $71,64. Los importantes niveles de sobreventa diarios también apuntan en este sentido, el de un temprano rebote en el título.