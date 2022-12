A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Iberdrola, bitcoin, Microsoft, Dow Jones, IAG, Telefónica, Ferrovial y Repsol.

Pedro P. Buenos días Sr Nuez. Mi pregunta es sobre Telefónica ¿Qué aspecto técnico tiene después del descuento del dividendo? ¿Podrá continuar con el rebote? ¿Repsol continúa ofreciendo un buen aspecto técnico? Muchas gracias y enhorabuena por su sección.

Buenos días Pedro. Telefónica ha descontado dividendo este martes y, aunque mantiene el rebote del corto plazo, parece que podría tomárselo con más calma. La teleoperadora vuelve a moverse en las inmediaciones de los 3,20 euros, precios en donde deberían volver las compras. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 3,52 euros. Sólo con la superación de estos precios se confirmaría una extensión del rebote hasta el nivel de los 3,80 euros. Por el momento su aspecto técnico es complicado y deberíamos esperar a que consiga superar la resistencia de los 3,52 euros para interesarnos por la compañía.

Repsol ofrece un muy buen aspecto técnico. La petrolera ha conseguido sujetarse en el soporte que presenta en las inmediaciones de los 14 euros y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 14,90 euros. Atentos, ya que la superación de este nivel de precios nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta los máximos históricos que presenta en los 15,84 dólares. Si consigue superar estos precios lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 17 euros. Sin duda es uno de los valores del Ibex que mejores perspectivas técnicas ofrece.

Ana L. Encantada de saludarle. ¿Cree que el Dow Jones podría continuar subiendo en estas dos últimas semanas del año? ¿Qué le parece Microsoft? Muy agradecida.

Encantado de saludarla Ana. La mejora del Dow Jones en los últimos dos meses y medio ha sido notable. El índice ha conseguido subirse por encima de la media de 200 sesiones y, tras perforar la resistencia de los 34.281 puntos, estamos viendo una consolidación de niveles. A corto plazo todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas. Un cierre por encima de los 34.589 puntos sería lo que nos haría pensar en un buen final de año. Si confirmara esta rotura, podríamos ver un cambio de tendencia y un ataque inminente a los 35.800 puntos. Ojo que se mantiene sin cubrir el hueco alcista que se dejara en los 32.513 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Lo más normal es que, antes o después, acabe cubriéndolo.

Microsoft lleva unas semanas dando muestras de fortaleza. No obstante, no hay que olvidar que su tendencia es claramente bajista y que, para interesarnos por la compañía, deberíamos esperar a la superación de la media de 200 sesiones, promedio que podría atacar en las próximas jornadas. El hueco alcista que se dejara en noviembre, conjuntamente con la superación de la resistencia de los 251 euros, nos hace pensar en una extensión del rebote del corto plazo. Para las próximas jornadas lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 266,62 dólares, máximos del hueco bajista que se dejara a mediados del mes de septiembre. Para una recuperación mayor deberíamos esperar a un cierre por encima de los 267,45 dólares.

Jaime N. Buenos días ¿Qué nivel debería superar IAG para comenzar un nuevo impulso alcista? ¿Ve alguna mejora en el bitcoin? Gracias.

Buenos días Jaime. IAG se encuentra subiendo con fuerza este martes. No obstante, se mantiene el movimiento lateral del último mes. A corto plazo su aspecto técnico es bueno, si bien, para una toma de posiciones deberíamos esperar a un cierre por encima de los 1,6150 euros. Esta sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 1,80 euros. Por debajo, el soporte a vigilar se encuentra en los 1,4875 euros. Ojo que el abandono de este nivel de precios anularía su desarrollo alcista.

Desgraciadamente no aprecio ni la más mínima mejora en el aspecto técnico del bitcoin. La criptomoneda se encuentra dando forma a un pull back al nivel de los 18.000 dólares. Su aspecto técnico es terrible y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo la vuelta de las ventas. El abandono de los 14.925 dólares sería la señal que nos haría pensar en un desplome hasta el nivel de los 10.000 dólares. No habrá ni la más mínima mejora técnica mientras que no consiga subirse por encima de la resistencia de los 21.400 dólares, precios muy alejados de los actuales.

José Luis A. Saludos cordiales Don César. Tengo compradas acciones de Iberdrola desde hace años y me gustaría mantenerlas en cartera. ¿Cómo las ve a medio y largo plazo? ¿Podría analizarme también Ferrovial? Muchas gracias y un afectuoso saludo.

Buenos días José Luis. Iberdrola vuelve a moverse en las inmediaciones de los máximos anuales que presenta en torno a los 11,20 euros. Su aspecto técnico es bueno y parece que, tarde o temprano, conseguirá superar estos precios. Esto dejaría su cotización con el camino despejado para ver un ataque a los máximos históricos que alcanzara a comienzos de 2021 en los 11,58 euros. Lo más normal es que acabe superando estos precios. Esto supondría una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 13 euros. La verdad es que yo estaría muy tranquilo con las Iberdrola en cartera.

Ferrovial se ha frenado en las inmediaciones de la resistencia de los 27 euros tras revalorizarse un 20% en los últimos dos meses. A corto plazo lo más normal es que veamos un alto en el camino y que buscara apoyo en las inmediaciones de los 24,50 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. Si tiene posiciones compradas, yo las mantendría aunque hay que tener presente que, desde hace un año, se viene moviendo en una banda lateral de rango alto y que, para confirmar la vuelta a la senda alcista, deberíamos esperar a un cierre por encima de los 27 euros.

