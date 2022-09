A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a TotalEnergies, Ibex, Acciona, Telefónica, ethereum, ACS, Acciona Enertgía y Netflix.

Tomás C. Buenos días Don César ¿Ve probable una vuelta del etherum a los mínimo anuales? ¿Qué le parecen las acciones de TotalEnergy para el corto y medio plazo?

Buenos días Tomás. Las fuertes caídas de las últimas sesiones en el ethereum nos hacen pensar en un próximo ataque al soporte clave de los 1400 dólares. Si perdiera estos precios lo más normal es que pudiéramos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el siguiente nivel de soporte que presenta en los 1200 dólares. Si no consiguiera sujetarse en esta banda de soportes es muy probable que pudiéramos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales que presenta en los 884 dólares. Sólo apreciaremos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 1720 dólares.

En cuanto a TotalEnergies, comentar que ofrece un buen aspecto técnico. La compañía ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones en el mes de julio y parece que podríamos acabar viendo, tras un apoyo en el soporte de los 50 euros, una extensión de las subidas hasta el nivel de los 54,84 euros. La superación de estos precios dejaría a la compañía en subida libre con todo dispuesto para una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 60 euros. Sin duda alguna es un valor que me gusta para los próximos meses.

Laura G. Buenos días Sr Nuez. ¿Qué la parece el mercado español? ¿Dígame un valor del Ibex que le guste para finales de año? Muchas gracias

Buenos días Laura. Pues el mercado español está muy complicado. El Ibex no levanta cabeza y es que desde mediados del mes de agosto ha caído un 9% . Lo único que no le permite seguir desangrándose, por el momento, es la cercanía al soporte de los 7.764 puntos. Ojo al abandono de este nivel de pecios ya que es probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 7.570 puntos. No descartamos que en estos precios pueda rebotar aunque para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 8.000 puntos. A día de hoy no vemos ni la más mínima señal de fortaleza en su serie de precios.

Pues si tuviera que elegir un valor del Ibex me quedaría, ahora mismo con Acciona. La compañía se encuentra dando un throw back a los 190 euros y parece muy probable que podamos acabar viendo un ataque a los máximos anuales que presenta en los 211 euros. La superación de estos precios dejaría a la compañía en subida libre con el camino despejado para que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta 230 euros.

José Alfredo P. Buenos días Llevo tiempo planteándome la toma de posiciones en Telefónica ¿Cree que por estos precios podría ser una buena oportunidad. Me gustaría también, si es posible, que me diera su opinión sobre Netflix.

Buenos días José Alfredo. Las fuertes caídas de los últimos dos meses han dejado a la cotización de Telefónica en las inmediaciones del soporte clave que presenta en las inmediaciones de los 4 euros. Aunque por el momento no veamos señal alguna para un rebote es probable que terminemos viendo, más o menos por estos niveles, la vuelta de las compras. Los altos niveles de sobreventa y la proximidad a este importante nivel de soporte nos hacen estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza. No obstante si su objetivo temporal es a más largo plazo deberíamos esperar a un cierre por encima de los 4,374 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

La evolución técnica de Netflix sigue condicionada por el impresionante gap bajista que se dejara en abril de este año. Este hueco fue del 30% y a día de hoy no se ha cubierto. No obstante, la recuperación vista en las últimas semanas nos hace estar muy pendientes de un cierre por encima de los 254,69 dólares. La superación de estos precios sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta por lo menos el nivel de los 300 dólares, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

Fernando C. Buenos días Sr Nuez. ¿Qué le parece tomar posiciones en ACS y Acciona Energía? Gracias y Saludos

ACS ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Además la compañía podría estar dando forma a una triangulación a medio plazo. A coto plazo estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 22,72 euros. Un cierre por encima de estos precios podría acabar por catapultar a su serie de precios hasta el nivel de los 24 euros, precios en donde se encuentra la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales. No parece mala idea la toma de posiciones por estos precios si nuestro objetivo temporal es del corto plazo. Podría aprovechar unas subidas hasta el nivel de los 24 euros aunque fijando un stop loss en los 21,95 euros, mínimos de la última consolidación.

Acciona Energía es uno de los valores del Ibex que mejores perspectivas técnicas ofrece. La buena figura de este miércoles nos hace pensar en un ataque a los máximos históricos que presenta en los 44,20 euros. Sería una buena decisión posicionarse en el valor en cuanto consiga superar estos precios ya que se metería en subida libre con todo dispuesto para que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 50 euros. El stop loss los podríamos situar en los 37,40 euros.

