A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Repsol, S&P 500, Amazon, IAG, Santander, Ercros y Sabadell.

Gonzalo R. Buenos días Sr Nuez ¿Me podría dar su visión sobre Santander e IAG? ¿Sobre que niveles se plantearía una toma de posiciones a medio plazo en IAG? Muchas gracias y un fuerte abrazo

Buenos días Gonzalo. IAG ofrece un complicadísimo aspecto técnico. La pasada semana pudimos ver como abandonaba el soporte clave de los 1,20 euros, mínimos anuales. Esto nos invita a pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de la unidad. A los precios actuales no me plantearía una toma de posiciones. A más largo plazo yo me esperaría a que se subiera por encima de los 1,50 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Para llegar a estos precios debería revalorizarse un 30% desde los precios actuales.

Santander no ha podido con la resistencia del corto plazo que presentaba en los 2,6860 euros. El banco vuelve a moverse en las inmediaciones del soporte de los 2,50 euros, precios en donde es probable que volvamos a ver la vuelta de las compras. A pesar del buen comportamiento de los bancos en las últimas semanas su aspecto técnico no termina de despegar. Para interesarnos por la compañía del Ibex deberíamos esperar a un cierre por encima de los 2,6860 euros. Esto nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 3 euros y lo que es mejor para su aspecto técnico es que podríamos acabar viendo una vuelta por encima de la media de 200 sesiones lo que podría acarrear una recuperación a medio y largo plazo.

Tomás C. Buenos días. Tengo Repsol desde hace año y acumulo una importante revalorización pero empiezo a ponerme nervioso ¿Cómo ve el petróleo? Gracias

Buenos días Tomás. Comienzo comentándole el aspecto técnico del petróleo que podría acabar por afectar a la evolución técnica de Repsol. A comienzos del mes de agosto el Brent ya empezaba a dar muestras de debilidad al abandonar la media de 200 sesiones. Tras un pull back a este promedio vemos como el “oro negro” ha ido perdiendo todos los soportes que se ha ido encontrando en su camino. La tendencia es claramente bajista para las próximas semanas y parece probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales que presenta en las inmediaciones de los 77 dólares. Esto supondría un recorte del 10% desde los precios actuales de cotización. No veremos ni la más mínima señal de mejora mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 103,48 dólares.

Repsol ha sufrido el mal momento del petróleo. La compañía ha complicado su buen aspecto técnico al abandonar, el viernes pasado, el soporte de los 11,53 euros. Ojo que abandona la media de 200 sesiones y podríamos estar ante un cambio de tendencia en el medio y largo plazo. Para las próximas semanas no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 10 euros. No veremos una señal de fortaleza hasta que no consiga volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones y para ello debería conseguir cerrar por encima de la resistencia de los 12,40 euros. La petrolera no volverá a la senda alcista mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 13,84 euros.

Eva N. ¿Qué nivel vería apropiado para plantearse una toma de posiciones en Amazon? ¿Cómo ve los índices norteamericanos? ¿Podrían rebotar por estos precios?

Buenos días Eva. Amazon se chocaba contra la media de 200 sesiones a mediados del pasado mes de agosto. La compañía intentó subirse sobre este promedio tras un arreón a comienzos de septiembre pero se giraba con violencia dejando una muy mala figura técnica. El valor del Nasdaq se dejaba dos huecos bajistas lo que da forma a una ventana bajista. Esta figura tiene unas fuertes implicaciones bajistas. Las fuertes caídas de las últimas sesiones le permiten ya moverse en las inmediaciones del soporte de los 110 dólares, precios en donde deberían volver las compras. Por ahora lo más sensato sería mantenerse al margen y es que no veremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 146,57 dólares, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones.

El S&P 500 se encuentra cotizando ya en las inmediaciones de los mínimos anuales tras un mes y medio de caída a plomo. Los altos niveles de sobreventa y la proximidad a soportes nos empuja a pensar en un rebote aunque por el momento no apreciamos ni la más mínima señal de fortaleza que nos lo confirme. Un cierre por encima de los 3.715 puntos confirmaría el inicio de un repunte aunque no será de consideración mientras que no confirma superar el nivel de los 3.900 puntos. El mal momento actual de los mercados nos hace extremar la prudencia y es que no descartamos que termine abandonando los mínimos anuales que presenta en los 3.636 puntos. Esto nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los 3.200 puntos.

Julián P. Buenos días Don César y gracias por su tiempo. Le comento. Tengo compradas acciones de Ercros y la verdad es que estoy un poco asustado. Las compré en el entorno de los 3,60 euros y llevan unos meses que no paran de caer. También tengo Sabadell aunque éstas me han dado más alegrías. ¿Cómo las ve a medio y largo plazo?

Buenos días Julián. Ercros ha tenido un muy mal comportamiento técnico desde que a finales de junio dibujara máximos anuales. Es una pena ya que ofrecía un muy buen aspecto técnico pero el mercado la ha arrastrado hasta moverse, en la actualidad, en las inmediaciones de los mínimos anuales que presenta en los 2,536 euros. Lo más normal es que por estos precios pueda rebotar. Los altos niveles de sobreventa y la proximidad a un importante nivel de demanda nos hace pensar en un repunte por estos precios. A medio y largo plazo tendencia no es mala por lo que si no tiene mucha prisa yo la mantendría para los próximos meses.

Fuertes caídas las que estamos viendo, este martes, en Sabadell. Parece que el banco se toma un respiro después de las últimas subidas y parece que podríamos acabar viendo una vuelta al soporte de los 0,70 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Este movimiento entra dentro de la normalidad y lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las subidas, a medio plazo, hasta el nivel de los 0,85 o incluso hasta los máximos anuales de comienzos de año que presenta en los 0,8981 euros.

