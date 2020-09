A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Meliá Hotels, Repsol, Bankia, Apple, Solarpack, PharmaMar, Rovi y Sanofi.

Buenos días. Me gustaría que analizase las acciones de Meliá y que nos dijese algún precio de entrada atractivo. Gracias, un saludo. A.MM.

Estimado lector, buenas tardes. Meliá Hotels sigue siendo un valor muy bajista, al igual que IAG y todo lo relacionado estrechamente con el turismo. Figura de vuelta no tenemos, ni se la espera. Esta, llegado el momento, se tomará su tiempo. Lo único a lo que agarrarse es al soporte que presenta en la recta que une los mínimos crecientes de marzo y de agosto y que pasa por los aproximadamente tres euros en este momento. De perderse el siguiente soporte lo tenemos en los mínimos anuales. Y como principal zona de resistencia, muy alejada de los precios actuales, tenemos el hueco bajista semanal (rellenado, pero no cerrado) de los 5,46 euros. Solo cerrando por encima de los máximos de junio dejaremos la puerta abierta a que algo puede estar empezando a cambiar en el título. Pero por el momento sigue siendo claramente bajista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Meliá Hotels

Buenos días. Estoy interesado en entrar en Repsol. ¿Podría darnos algún precio de entrada? ¿Cuáles serían sus soportes y resistencias más cercanos? Gracias, saludos. L.P.

Apreciado inversor, buenas tardes. Repsol lo hemos analizado esta mañana a primera hora (léalo aquí) y lo único que podemos decir, pues todo sigue exactamente igual que hace semanas/meses, es que sigue siendo bajista. Incluso en el corto plazo tenemos impecables máximos y mínimos decrecientes de corto plazo y por lo tanto no se puede descartar que, al igual que Santander y BBVA, entre otros, termine volviendo al soporte que presenta en los mínimos anuales.

Gráfico semanal de Repsol

Buenos días. Quería saber sus impresiones con respecto a Bankia en el corto/medio plazo tras la noticia del viernes y su posible fusión con CaixaBank. ¿Cree que puede seguir subiendo o se acabó lo que se daba? Gracias y siga así, no me pierdo ninguno de sus consultorios. Un saludo. VM.H.

Estimado lector, buenas tardes. A pesar de las importantes subidas de Bankia en la sesión del viernes lo cierto es que sigue siendo un título bajista en términos de medio y de largo plazo. De hecho, la zona de los 1,50 euros era nuestro objetivo de subida desde principios de julio en base a la formación de vuelta en ‘cabeza y hombros’ invertida a la que estaba dando forma el título a principios de julio y de la que nos hicimos eco en Bolsamanía. Es decir, el objetivo de subida que teníamos para el título se ha cumplido al céntimo. Esto no quiere decir que no pueda subir más en el corto plazo. Eso sí, lo que debemos saber es que la tendencia de fondo del título sigue siendo a día de hoy claramente bajista. Hemos asistido a un violento rebote (fase de reacción) y poco más. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico semanal de Bankia

Buenos días y saludos José María. Me gustaría que analizaras Apple y Solarpack. ¿Qué opinión te merecen y qué precio de entrada le parecen interesantes? Gracias y saludos. C.G.

Apreciado inversor, buenas tardes. Apple es de los valores más alcistas de Wall Street con muchísima diferencia. De hecho, es uno de los principales artífices de la importante recuperación de los índices desde los mínimos de marzo. Apple es un claro mantener en cartera. Pero si quiero entrar ahora lo tenemos complicado porque apenas ha corregido/ajustado proporcionalmente las importantes subidas previas. Desde los mínimos de marzo el precio se ha revalorizado un 150%, que se dice pronto. En el muy corto plazo presenta un soporte (tras el ‘split’) en el hueco alcista de los $96,19 y en los $100 (máximos de julio). Digamos que el rango de los $96-$100 es soporte. Y por debajo y de mayor relevancia todavía tenemos los anteriores máximos históricos en los $80-$82. Pero ahora mismo le tenemos lejos de las primeras zonas de soporte de verdad.

Gráfico semanal de Apple

En cuanto a Solarpack,

Buenos días Sr. Rodríguez y muchas gracias por sus comentarios. Desde el ‘contrasplit’ de PharmaMar, la acción no levanta cabeza. Ahora nadie habla de ella. Por favor, ¿me puede analizar este bajón y cómo la ve en estos momentos? Muchas gracias. J.BR.

Estimado lector, buenas tardes.

Buenos días. Antes que nada, comentar que me parece una maravilla esta sección que nos brinda para las dudas de análisis técnico. Me gustaría que analizaras dos valores que me parecen interesantes: Rovi y Sanofi. Muchas gracias y un saludo. C.MZ.

Apreciado inversor, buenas tardes.

