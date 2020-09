A principios de julio advertíamos de la formación de vuelta en 'cabeza y hombros' invertido que presentaban los títulos de Bankia, con objetivo de subida en los 1,50 euros.

Análisis Técnico HOMBRO CABEZA HOMBRO INVERTIDO S1 1.27 S2 1.20 R1 1.45 R2 1.55 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

A principios de julio comentábamos la figura de vuelta que presentaban los títulos de Bankia, con objetivo de subida en las inmediaciones de los 1,50 euros. Y los máximos de la sesión de este lunes se han marcado en los 1,48 euros. Por lo tanto, puede decirse que el objetivo mínimo teórico de la formación se ha cumplido. Esto no quiere decir que no pueda seguir escalando posiciones de cara a las próximas semanas, pero sí que se podría tomar un pequeño descanso tras las importantes subidas acumuladas en la últimas semanas. Ahora bien, lo que no podemos olvidar es que a pesar de las importantes subidas de los últimos tiempos Bankia sigue siendo un valor impecablemente bajista en términos de largo plazo. Al fin y al cabo este gran rebote encaja a la perfección dentro de lo que es un simple rebote (fase de reacción) dentro de una impecable tendencia bajista de fondo, o primaria.