A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza BMW, Tesla, PharmaMar, Cellnex, Meliá Hotels, Inditex, ArcelorMittal y Solaria.

Hola, José María. Buenos días. ¿Qué le parece invertir en BMW o en Tesla a los precios actuales? ¿Por cuál se decantaría de las dos? Muchas gracias por esta sección que nunca me pierdo. Un saludo desde Alfaro. P.C.

Estimado inversor, buenas tardes. Los dos valores me gustan mucho. Empezando por BMW le diré que el momento es ahora, justo en plena zona de soporte. Aunque nuestro nivel de compra, y que hemos comentado en varias ocasiones en los últimos tiempos, era la zona de los 77 euros: la clavicular de un potencial ‘cabeza y hombros’ invertido que a día de hoy sigue su curso. De hecho, las caídas de los últimos meses han encontrado soporte justo ahí, en la clavicular. O lo que es lo mismo, es ahora cuando tiene más sentido que nunca lanzarse a la piscina con un primer objetivo de subida en los máximos anuales (96,39) y por encima los máximos históricos, en los 123,75 euros, que es hacia donde apunta la proyección de subida de la figura de vuelta.

Gráfico semanal de BMW

En cuanto a Tesla es un valor que ha dado numerosas señales de compra en los últimos tiempos y que también hemos analizado en numerosas ocasiones en las últimas semanas/meses. Es un claro mantener y además está a punto de batir la importante resistencia de los 780,79 dólares (los máximos de abril). Por encima de aquí tendremos figura de vuelta al alza y no descartamos, incluso, una vuelta a la zona de máximos históricos en los 900,40 dólares. Los dos títulos me gustan, sin duda. Lo único que en Tesla llegamos un poco tarde, lo que no quiere decir que no pueda subir más. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Tesla

Buenos días, José María. Tras las importantes caídas de PharmaMar desde los máximos de febrero, ¿es el momento de lanzarse ahora a la piscina?... como le gusta decir. ¿Qué ‘stop loss’ deberíamos poner? Un saludo. A.R.

Apreciado lector, buenas tardes. PharmaMar es un valor que de nuevo se ha puesto interesante, como ya hemos explicado recientemente también. Es cierto que tiene resistencias importantes a la vuelta de la esquina, pero me quiero quedar con la directriz alcista en la que se ha apoyado hace poco más de un mes y que lleva a tener cuatro puntos de apoyo o de tangencia. Recta soporte dinámica con origen en los mínimos de octubre de 2018. En la medida en que respete el soporte que tiene en el último mínimo creciente (68,50) no hay nada de lo que preocuparse dentro de la actual estructura alcista de medio plazo de los precios. Un saludo.

Gráfico semanal de PharmaMar

Buenos días, Sr. José María. Aprovecho para agradecerle la información que nos da sobre los valores. Tengo acciones de Meliá y de Cellnex, a 5,84 y a 50,50 euros. ¿Cómo procedería con ellas? ¿Vendería alguna, las mantendría? Gracias y saludos. N.R.

Estimado inversor, buenas tardes. Meliá Hotels es un claro mantener en este momento y más tras confirmar recientemente un pequeño doble suelo cuya proyección mínima teórica apunta hacia las inmediaciones de los 7 euros. Aunque todo sugiere que el valor podría haber terminado de consolidar toda la gran subida desde los mínimos de octubre. Lo que nos lleva a barajar como escenario más probable una vuelta a los máximos anuales (7,40) y por encima se confirmaría un nuevo impulso alcista que le llevaría a los niveles prepandemia: los máximos de principios de 2020 en os 8,40 euros. Sin lugar a dudas es un claro mantener en cartera en este momento.

Gráfico diario de Meliá Hotels

En cuanto a Cellnex, está corrigiendo con cierta fuerza en los últimos tiempos. Algo normal si tenemos en cuenta que en marzo cotizaba en los 36,30 euros y de ahí se ha dirigido, casi sin descanso, hacia los aproximadamente 62 euros. Acción-fase de reacción. Vamos a ver cómo se comporta el precio ante el importante soporte que presenta en la zona de los mínimos de julio en los 52,90 euros. Aquí tenemos un importante soporte desde el que intentar rebotar en el corto plazo. Digamos que a día de hoy no hay nada de lo que preocuparse y la corrección encaja absolutamente dentro de los parámetros normales. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Cellnex

Buenos días. Quisiera que analizara Inditex, que parece le han sentado muy bien los últimos resultados. Y si no es mucho abusar, ¿podría decirme algo de ArcelorMittal para comprar a largo plazo? Un saludo y muchísimas gracias por sus recomendaciones. C.MY.

Apreciado lector, buenas tardes. Pues sí, los resultados últimos le han sentado muy bien al valor. Y es que justo desde el día posterior a los resultados el valor consiguió superar resistencias de corto plazo y ahora puede decirse que este ya no tiene resistencias importantes hasta los máximos anuales (32,85) y por encima los máximos históricos en los 33,38 euros (junio de 2017). Correcciones puntuales aparte todo apunta a que más pronto que tarde Inditex atacará los máximos históricos (con éxito) y luego se dirija a la parte alta del canal alcista (resistencia dinámica) por la que se está desplazando el valor desde los mínimos de marzo de 2020.

Gráfico semanal de Inditex

En cuanto a ArcelorMittal

Gráfico mensual de ArcelorMittal

Buenos días. Me gustaría preguntarle por Solaria, para una posible entrada. ¿En qué precios sería interesante? Gracias, saludos. A.M.

--AMPLIANDO--

Solaria

Gráfico diario de Solaria

