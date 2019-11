Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Gestamp, Sacyr, OHL y cuatro títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Mota Engil, Sacyr, Enagás, Biosearch, Telefónica, OHL, Gestamp y BMW.

Buenos días, José María. Tengo acciones de Mota Engil desde febrero de 2019 compradas a 2,02 euros. ¿Cómo ve este valor? ¿Merece la pena mantenerlas en cartera, o las vendo a los precios que están? Un saludo y gracias. VE.CH.

Estimado inversor, buenas tardes. Mota Engil es un título sin tendencia a día de hoy, poco interesante (por el momento) desde el punto de vista del análisis técnico. De hecho, lo único a lo que agarrarse por el lado largo lo tenemos en el doble apoyo (que no doble suelo) al soporte que este presenta en los 1,50 euros: soporte horizontal que une los mínimos de finales de 2016 y finales de 2018. Se diría que en la medida en que este no se perfore, cabe la posibilidad, con sus correcciones intermedias, de que busque poner a prueba en los próximos meses la importante zona de resistencia que presenta en la directriz bajista: ahora en los aprox. 3,30 euros. Con el permiso claro está de las resistencias intermedias que presenta en los 2,15 y los 2,44 euros (máximos anuales). Gracias a usted, un saludo.

Muy buenos días, José María. Tengo acciones de Sacyr y Enagás. A la primera le saco un buen pellizco y a la segunda le pierdo un poco. ¿Qué puede decirme de los valores? ¿Las mantendría en cartera o vendería alguna de ellas? Voy a largo plazo, no tengo prisa en vender. Muchas gracias por esta sección, un saludo. C.MY.

Apreciada inversora, buenas tardes. Sacyr lo está haciendo a las mil maravillas desde el punto de vista del análisis técnico, sobre todo porque desde marzo el precio se encuentra encajado dentro de un impecable canal alcista. De hecho, ha sido acariciar la parte alta del mismo y frenarse en seco. Sin lugar a dudas Sacyr es un claro mantener, pero debemos saber que aun cuando corrigiera hacia la base del canal (y no digo que lo vaya a hacer) el título seguiría siendo alcista. De lo que se deduce que, toda potencial corrección hacia la base del canal, se debería interpretar como una oportunidad para subirse al tren de las compras. Es un claro mantener.

En cuanto a Enagás, estamos hablando de un título que ha mejorado mucho su aspecto en las últimas sesiones, tras colocarse por encima de la directriz bajista de corto plazo. Con todo, no descarto que trate de buscar apoyo en la directriz bajista en forma de ‘throw back’ hacia la antigua directriz bajista, en teoría ahora soporte. Digamos que es un título que no me disgusta siempre y cuando respete el importante soporte que tiene en el hueco alcista de los 21 euros. Mientras no lo cierre, entiendo que lo normal es que continúe reestructurándose al alza. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, desearía pedirle su parecer sobre la evolución de Biosearch comprada a 1,90 euros y de Telefónica compradas a 7,42 euros. ¿En qué objetivos se puede pensar a largo plazo? Gracias por su dedicación y buen criterio. E.S.

Estimado inversor, buenas tardes. Con respecto a Biosearch, es parecido a lo que acabo de comentar sobre Mota Engil. No es un título que me apasione, pero que creo que se puede mantener en cartera siempre y cuando respete el soporte que presenta en los 0,89 euros. Con objetivo de subida en la directriz bajista: ahora en los 1,30 euros.

En cuanto a Telefónica, solo hay que mirar el gráfico semanal para darse cuenta de que este presenta una impecable resistencia en la directriz bajista que une todos y cada uno de los impecables máximos decrecientes desde mediados de 2015. Y es que son cinco ya los puntos de tangencia en esta resistencia y, por ende, se puede hablar de una impecable directriz bajista. Solo cerrando por encima del último máximo decreciente, ahora en los 7,26 euros, dejaremos la puerta abierta a que algo pueda estar cambiando, por fin, en los títulos de nuestra operadora. Muchas gracias por sus palabras, un saludo.

Hola, muy buenas. Acabo de posicionarme en OHL pensando en el largo plazo. Me gustaría saber su opinión, así como los soportes y resistencias de corto plazo. Mil gracias y saludos.

Apreciado lector, buenas tardes.

Buenos días, José María. En primer lugar, agradecerle por los análisis técnicos que nos brinda a lo largo de la semana. Mi consulta viene en relación a dos valores que tengo en cartera desde hace tiempo. Todavía les pierdo algo, aunque es cierto que he llegado a perder mucho más, meses atrás: Gestamp y BMW. ¿Cómo ve su comportamiento en los próximos meses? Gracias por sus aportes. Un saludo.

Estimado inversor, buenas tardes. Gestamp ha rebotado desde los mínimos históricos que marcó en la primera sesión de noviembre un 30%. Pero lo cierto es que más o menos nada ha cambiado realmente por cuanto tenemos máximos y mínimos decrecientes. Y el título, en todo momento, cotiza por debajo de la recta resistencia, en este caso directriz bajista, que une los sucesivos máximos decrecientes desde que marcara máximos históricos en junio de 2018 (7,37 euros). Es cierto que es un título poco interesante y que a pesar de los importantes rebotes puntuales sigue débil. En teoría, todo potencial acercamiento a la directriz se debería interpretar como una oportunidad para abandonar el barco. O al menos, hasta que el precio nos construya algún tipo de figura de vuelta, algo que a día de hoy parece lejos de producirse.

En cuanto a BMW le tenemos en plena zona de resistencia: el hueco bajista semanal de los 75,67 euros. Gap que por el momento se ha rellenado en su totalidad pero que no se ha cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Cerrarlo sería una clara señal de fortaleza de corto plazo, aunque la resistencia más importante en este momento, además del propio hueco bajista, lo encontramos en la directriz bajista de medio plazo: ahora en los aprox. 83 euros. En el más corto plazo no podemos descartar una pequeña corrección hacia el nuevo soporte, antes resistencia, de los aprox. 70 euros. Gracias a usted, un saludo.

