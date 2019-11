Al Ibex se le atraganta el hueco bajista de los 9.307 puntos

El sesgo de 'trading' de corto plazo sigue siendo bajista

La clave en el corto plazo la encontramos en el hueco bajista de la sesión del miércoles, en los 9.307 puntos. En el corto plazo todo dependerá de que se cierre o no este 'gap'.

Mientras el resto de índices europeos cotiza en la zona de altos anuales, prácticamente en los máximos del año, nuestro selectivo anda más tocado. Y como muestra un botón: el Ibex sube un 8% en 2019 vs. 25% que se revaloriza Europa de media. Ahora bien, en el muy corto plazo y a pesar de las subidas de este viernes el sesgo de 'trading' de muy corto plazo sigue siendo bajista. Y así seguirá en la medida en que el hueco bajista del miércoles pasado en los 9.307 puntos no se cierre, o lo que es lo mismo no se anule. Solo cerrando este hueco dejaremos la puerta abierta a la posibilidad de que la actual fase correctiva haya tocado a su fin. En cuanto a las principales zonas de control por abajo (soporte) y por arriba (resistencia) tenemos los 8.850 puntos y los 9.500 respectivamente. O lo que es lo mismo, de alguna manera tenemos a nuestro índice en zona de nadie, lejos de las principales zonas de control.

A media sesión, podemos comprobar cómo al Ibex se le está atragantando el hueco bajista de los 9.307 puntos. Ha sido rellenarlo parcialmente y girarse a la baja.