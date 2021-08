A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Microsoft, Sacyr, Tubacex, Coinbase, Prosegur, Infineon Technologies, IAG y Santander.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días. ¿Podría analizar Microsoft? ¿Cree que aún le queda recorrido al alza? Muchas gracias y un saludo. C.M.

Estimada inversora, buenas tardes. Microsoft es de los valores más alcistas de la tecnología con mucha diferencia. Simplemente observe la directriz alcista en la que se viene apoyando el valor desde mediados de 2015 y que en este momento pasa por debajo de los 200 dólares. Este título es un claro mantener en cartera, pero no veo comprar ahora después de meses y meses de continuadas subidas. Si quiere hacerlo lo ideal es esperar a que se produzca una corrección, que por otro lado más tarde o más temprano llegará. Nada sube por los siglos de los siglos sin un ajuste proporcional o consolidación de niveles. Y ahí es donde tiene sentido subirse al tren de las compras. Pero en plena subida libre después de subidas continuas sin descanso. Y mientras tanto, por supuesto que sigue teniendo potencial alcista por cuanto no se ha perforado soporte alguno. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Microsoft

Hola, José María. Tengo acciones de Sacyr desde hace mucho y ahora mismo las tengo en precio después de perderle lo que no está en los escritos. Para mí ya es un éxito no perderle nada. Pero no sé si salirme después de todo lo que he sufrido con ellas y buscar otro valor. ¿Qué me aconseja que haga? ¿Cómo ve el valor a medio plazo? Un saludo y muchas gracias por sus consejos. L.R.

Apreciado lector, buenas tardes. Sacyr es un valor que no me disgusta en este momento. Las caídas de las últimas semanas encajan a la perfección dentro de lo que sería un ‘throw back’ a la nueva zona de soporte, antes resistencia, de los 2 euros. Este nivel actuó de resistencia en varias ocasiones en el pasado y ahora lo ha hecho como soporte. Luego colocando un ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo del soporte de los 1,916 euros (último mínimo creciente) creo que es momento de mantener largos con un primer objetivo en los máximos anuales (2,334) y por encima los niveles prepandemia en los aprox. 2,60 euros. Creo que es momento de mantenerlas y darle una nueva oportunidad con el ‘stop’ mencionado. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Sacyr

Buenos días, José María. Me gustaría que analizara Tubacex, que parece haber entrado en una tendencia bajista desde mayo ¿En qué situación técnica está y qué proyecciones aprecia en su evolución? Gracias. JM.SB.

Estimado inversor, buenas tardes. Tubacex es bajista en términos de largo plazo desde hace muchos años. No es nada reciente. Es más, colocando un ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo del soporte de los 1,33 euros creo que es momento de intentarlo al alza con un primer objetivo de subida en la resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de los 2 euros. Y si fuera capaz de cerrarlo no descarto que termine buscando la directriz bajista de fondo, en los 2,85 euros en este momento. Pero recuerde, el ‘stop’ en los mínimos del mes de julio. Un saludo.

Gráfico semanal de Tubacex

Buenos días, Sr. Rodríguez. ¿Podría analizar Coinbase? Las compré el día después de su estreno en bolsa a 341 dólares y no sé si aprovechar las últimas subidas para vender y salirme dignamente. Un saludo. T.R.

Apreciado lector, buenas tardes. Las fuertes caídas de este jueves en Coinbase me tienen algo despistado si le soy sincero. Hasta entonces me gustaba el valor por cuanto lo que teníamos delante era un doble suelo de libro. Es cierto que puede que simplemente se trate de un ‘throw back’, muy violento eso sí, a la clavicular de la figura de vuelta. Pero no le engaño si le digo que el hecho de que haya cerrado el hueco alcista de los 258,26 dólares no es precisamente una señal de fortaleza. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy pero sería bueno que consiguiera reestructurarse de nuevo al alza cuanto antes y, sobre todo, cerrar el hueco bajista de este jueves en los 278,40 dólares. Un saludo.

Gráfico diario de Coinbase

Buenos días, José María. Lo primero de todo, muchas gracias por tus análisis diarios; son de gran ayuda. Te escribía para preguntarte por dos valores. El primero de ellos es Prosegur, que ha salido del movimiento lateral que venía teniendo hasta ahora pero que no sé hasta dónde tienen recorrido. El otro valor es Infineon. Llevo tiempo queriendo entrar, pero no sé si por técnico se esperan correcciones importantes, o es seguro entrar en los niveles actuales. Muchas gracias por todo, y un saludo. D.HF.

Estimado lector, buenas tardes. Prosegur parece estar consolidando bien por encima de la antigua directriz bajista de los últimos años. Incluso tenemos un apoyo de manual en la misma, solo que ahora como soporte (¿’throw back’?). Digamos que en la medida en que respete el soporte que tiene en los 2,50 euros podemos darle una oportunidad al valor. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales (3,03) y los niveles prepandemia (3,68).

Gráfico semanal de Prosegur

En cuanto a Infineon Technologies, se encuentra en un momento de mercado muy interesante. El valor se está desplazando lateralmente desde principios de año y justo ahora ha confirmado un interesante doble suelo que le debería lanzar por encima de los máximos anuales (37,30). De hecho, es ahora cuando tenemos el valor en soporte, en lo que parece ser un ‘throw back’ a la clavicular del doble suelo. Vamos, que es justo ahora cuando hay que intentarlo en el valor. Muy importante que el soporte de los 30 euros se respete en todo momento. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Infineon Technologies

Buenas, quisiera que analizaran IAG y Santander, compradas a principios de julio a 2,14 euros y 3,13 euros, respectivamente. Mi intención es mantenerlas hasta finales de año. ¿Cómo lo ve? ¿Me puede decir los soportes y resistencias más importantes en este momento? Gracias y saludos desde Palos de la Frontera. L.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. IAG lo analizamos este jueves en Bolsamanía (léalo aquí). A priori todo apunta a que estamos ante un movimiento lateral bastante amplio con dos referencias de control de corto plazo en los 1,8150 euros como soporte y los 2,15 euros como resistencia. La perforación del soporte le podría llevar hacia el nivel de los 1,71 euros (hueco alcista de la sesión del 15 de febrero), mientras que la superación de resistencia le puede llevar de nuevo hacia los máximos anuales (2,5750). Pero ahora mismo le tenemos en zona de nadie.

Gráfico diario de IAG

En cuanto a Santander el gráfico es similar al de Prosegur que hemos analizado antes. Y me refiero al hecho de que tenemos una especie de apoyo en la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora soporte. El soporte a vigilar no puede ser otro que los 2,88 euros. Y en la medida en que no lo perfore entendemos que existe la posibilidad de buscar los niveles prepandemia en los 3,76 euros. Esta es la resistencia más importante en este momento en los títulos de la entidad cántabra. Le invito también a que lea aquí el análisis que esta mañana hemos realizado sobre la situación del sectorial bancario europeo, el EURO STOXX Banks. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Santander

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.