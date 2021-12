A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Amadeus, IAG, Grenergy, Audax Renovables, Meliá Hotels, STMicroelectronics, ACS y Sabadell.

Buenos días, Sr. Rodríguez. Me gustaría que analizara Amadeus e IAG. Las tengo a 58,30 y a 2,47 euros, respectivamente. ¿Cree que 2022 será el año de la recuperación para estos valores? ¿Me podría indicar los soportes y resistencias más importantes de las dos compañías? Muchas gracias y que tenga un buen día. J.MJ.

Estimado inversor, buenas tardes. Cuando llegue el momento será el precio el que nos lo diga, de nada sirve querer pensar que algo puede suceder sin la confirmación por parte del precio. Dicho esto, Amadeus presenta un soporte muy interesante en la zona de los aprox. 53 euros, que es por donde pasa la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde marzo de 2020. Eso o esperar a ver si el precio, en el futuro, es capaz de saltar por encima de la resistencia de los 67 euros. En cuyo caso no descartaremos un movimiento hacia los máximos históricos en los 80 euros. Pero sí, en la directriz alcista se nos abre una pequeña ventana de ‘trading’ al alza.

Gráfico semanal de Amadeus

En cuanto a IAG, rebotes puntuales aparte, es un valor que sigue desplazándose dentro de un amplio lateral con soporte en los 1,50 euros y resistencia en los 2,60 euros. En números redondos. Y es que para pensar en un cambio de tendencia al alza en términos de medio y de largo plazo necesitamos que al menos sea capaz de cerrar, o lo que es lo mismo anular, el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 2,62 euros. Este hueco se ha rellenado en un par de ocasiones, pero no se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. Así que en la medida en que no lo cierre en el mejor de los casos diremos que IAG se está desplazando dentro de un amplio lateral. Esta mañana analizábamos la compañía (puede leerlo aquí) tras conocerse la noticia de que la aerolínea confirmaba negociaciones "avanzadas" con Globalia para renunciar a la compra de Air Europa. Muchas gracias a usted, e igualmente.

Gráfico semanal de IAG

Buenas tardes. Por favor, ¿serían tan amables de analiza Audax y Grenergy para entrar? Muchas gracias por su servicio. Un saludo desde Plasencia. E.MC.

Apreciado lector, buenas tardes. Audax Renovables está en un momento de mercado de lo más interesante. En plena zona de soporte: los 1,20 euros. Digamos que, si hay que intentarlo en este valor tiene que ser ahora, en el soporte horizontal de los 1,20 euros. Con un ‘stop loss’ último en precios de cierre semanales por debajo de los 1,16 euros (mínimos de octubre de 2018).

Gráfico semanal de Audax Renovables

En cuanto a Grenergy, se trata de la única compañía del sector de las renovables que presenta una clara tendencia alcista a pesar de las caídas de los últimos meses. Simplemente está desplegando un amplio lateral con un soporte muy claro en los mínimos anuales (23,20) y resistencia en los 36,30 euros y por encima los máximos históricos en los 45 euros. Sí, ya sé que las zonas de control están muy alejadas de los actuales niveles de precio, pero estas son las que son y están donde están. La importante sobreventa semanal sugiere que, a priori, el riesgo de importantes caídas adicionales es bastante limitado. Es un claro mantener en cartera para aquellos inversores que vengan posicionados con anterioridad. Un saludo.

Gráfico semanal de Grenergy

Buenos días, José María. Soy un lector asiduo a sus análisis y me gusta contrastar los análisis que leo con los suyos. Tomo muchas decisiones en base a los mismos. Quería que analizara Meliá Hotels y STMicroelectronics. Con vistas a dos-tres años. Gracias por anticipado. R.MC.

Estimado inversor, buenas tardes. Empezando por Meliá, le diré que el gráfico y el ‘momentum’ del valor es muy parecido al de IAG. Hasta que no cierre el hueco bajista semanal de los 7,29 euros no comenzaremos a mirar al valor con otros ojos (para bien). Y ahora le tenemos muy cerca del importante soporte de los 5,43 euros (mínimos de este verano). Perforarlo le puede colocar en una situación delicada en lo que al corto plazo se refiere. No es un valor que un servidor tendría en cartera en este momento si quiere que le sea sincero.

Gráfico semanal de Meliá Hotels

En cuanto a STMicro, es un valor alcista a pesar de las caídas de los últimos días (que lo son de todo el sector de los semiconductores). Como soportes más inmediatos tenemos los 40,30 euros y por debajo los 35,90 euros. Por el lado de las resistencias tenemos el hueco bajista de los 45,71 euros y los máximos anuales en los 46,33 euros. El problema de este tipo de valores es que podría corregir con fuerza en algún momento sin dejar de ser alcistas por ello. De hecho, la directriz alcista de los últimos años pasa en este momento por los aprox. 28 euros. Y no quiero decir con ello que tenga que caer hasta ahí. Pero al menos STMicro es alcista, cosa que no se puede decir de Meliá Hotels. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de STMicroelectronics

Buenos días. Me llamo Luis y querría preguntarle por ACS. Estoy dentro desde 2016 a 20,30 euros. Un poco cansado y aburrido de tanto esperar. Estoy por venderlas y buscar otra cosa, pero seguro que si vendo luego no para de subir. No sé muy bien qué hacer la verdad. ¿Qué me aconseja? Gracias y saludos. G.R.

Estimado lector, buenas tardes. ACS es un valor sin tendencia en este momento. Con un importante soporte a la vuelta de la esquina, en los 20,55 euros (mínimos de este verano). Si lo perfora, no descarto que pueda corregir hacia la zona de los 18 euros. Mientras que para poder hablar de una figura de vuelta al alza qué menos que batir la resistencia de los 24,32 euros. Pero ahora mismo no veo mucho más, es un valor bastante pesado y aburrido en los últimos tiempos. Un saludo.

Gráfico semanal de ACS

Buenos días, D. José María, mi consulta es sobre la tendencia de Sabadell a corto y largo plazo. Muchas gracias por sus comentarios. A.G.

Apreciado inversor, buenas tardes. Sabadell está en plena zona de soporte en este momento (0,57 euros) y es importante que no lo perfore. Si lo hace, podemos ir pensando en los 0,50 euros como siguiente objetivo y quien sabe si, incluso, el rango de los 0,43-0,445 euros, antes importante resistencia. Sabadell es de esos valores que en ocasiones rebotan con fuerza pero que, a día de hoy, y en términos de largo plazo sigue siendo bajista. No es un valor que tendría en cartera por mi forma de ver el mercado. No es un Apple, ASML, LVMH, Nvidia, etcétera… que son algunos ejemplos de valores alcistas en términos de medio y de largo plazo. Por el lado de las resistencias tenemos los 0,7434 euros (máximos anuales) y los 0,8734 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Sabadell

