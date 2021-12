El Ibex sigue siendo con mucha diferencia el índice del Viejo Continente. Prueba de ello es que este solo sube un 3% en el año vs. 17% del Euro Stoxx 50 o un 25% del parisino Cac 40, entre otros. Aunque esto tampoco es ninguna novedad ya que viene de muy muy lejos.

Análisis Técnico VALORES EN SOBREVENTA S1 8210 S2 8145 R1 8580 R2 8840 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Figura de vuelta no tenemos todavía en el Ibex. Para ello la primera señal de fortaleza vendrá de la mano de la superación de la resistencia de los 8.582 puntos, el último máximo decreciente. Pero eso no quita para que seamos conscientes de que los importantes niveles de sobreventa acumulados, en diario y semanal, puedan provocar importantes rebotes de muy corto plazo contra tendencia.

Por abajo los niveles de soporte son claros y además están funcionado bastante bien. Se trata de los mínimos de este verano en los 8.250 puntos de los que hemos hablado en numerosas ocasiones en los últimos tiempos. Pero es que aun cuando se perforaran tenemos otro soporte igual de relevante 100 puntos por debajo, en el entorno de los 8.150 puntos. Resumiendo, los 8.150-8.250 puntos son un rango soporte muy interesante.

En cualquier caso vamos paso a paso, con la esperanza de que los niveles extremos de sobreventa limiten el riesgo de importantes caídas adicionales. Dicho esto y en el caso de ser capaz en los próximos días de superar la resistencia de os 8.582 puntos, he de decir que no me imagino al Ibex cerrando el imponente hueco bajista de los 8.840 puntos (el 'gap' que nos dejó tras conocerse la nueva variante Ómicron).