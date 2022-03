A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Acciona, Viscofan, Ence, Siemens Gamesa, IAG, Nvidia, Soltec y Coinbase.

Buenos días, José María. ¿Cómo ve a Acciona? Muchas gracias, un saludo. A.MH.

Estimado lector, buenas tardes. Acciona está recuperándose muy bien en los últimos días de la corrección general de los mercados. Este, a diferencia de muchos otros títulos, sigue siendo un valor alcista. Claramente alcista en términos de largo plazo. Este no ha llegado a acariciar, si quiera, el soporte de los 120 euros. Y de pensar en la base (soporte) del canal alcista de largo plazo nada de nada. Todo invita a pensar que a poco que el mercado se tranquilice puede volver a la zona de máximos históricos de principios de año en los 172,70 euros. Es de los valores más fuertes a día de hoy de nuestro mercado, sin duda. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Acciona (ANA)

Buenos días desde Murcia. Me gustaría que analizara Viscofan, para conocer cuando sería buen momento para su compra y su posible recorrido. Muchas gracias y le animo a continuar con su excelente labor. P.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. Viscofan se encuentra en un momento de mercado de lo más interesante, rebotando desde la base de un amplio lateral. Este valor presenta un importante rango soporte en los 49-51 euros. Y desde ahí, desde la base del lateral, parece querer reestructurarse al alza. Se diría que, si hay que lanzarse a la piscina en este valor es ahora, con un ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo de los mínimos de esta semana (48,90). Con objetivo en la parte alta del lateral, ahora en los aprox. 59 euros y en los próximos meses. Muy interesante este valor, sin duda, mientras aguante los mínimos semanales. Es vd. muy amable, muchas gracias. Saludos.

Gráfico semanal de Viscofan (VIS)

Buenos días, José María. Tengo un par de consultas acerca de dos acciones que tengo en cartera y que no me dejan dormir muy bien que digamos. Una es Ence a 3,45 euros y la otra es Siemens Gamesa a 26,50 euros. ¿Cree (sinceramente) que podré recuperar todo lo que pierdo, aunque tenga que esperar más tiempo del que me gustaría? Muchas gracias por su tiempo y atención. B.J.

Estimado lector, buenas tardes. Ence está recuperando muy bien y todo hace pensar que, por fin, el hueco bajista semanal de finales de julio de 2021 en los 2,922 euros puede ser anulado, o lo que es lo mismo cerrado. Si lo consigue, ahí tendremos una importante señal de fortaleza independientemente de lo que suceda en el muy corto plazo. Las siguientes zonas de control las situamos en los 3,61 euros (máximos de julio del año pasado) y, sobre todo, los 4,50 euros. El ‘feeling’ es bueno, sin duda.

Gráfico semanal de Ence (ENC)

En cuanto a Siemens Gamesa y a pesar de las fuertes subidas de los últimos días, todavía le tenemos encajado dentro del canal bajista por el que se viene desplazando el valor desde principios de 2021. Para dejar la puerta abierta a que estemos, por fin, ante algo más que un simple rebote necesitaremos que este bata la resistencia que tiene en los 21,13 euros en precios de cierre. Mientras tanto más de los mismo. Violentos rebotes contra tendencia dentro de una fase correctiva que permanece intacta. ¿Recuperar su inversión? Todo es posible en este valor. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Siemens Gamesa (SGRE)

Buenas tardes, me gustaría que analizara IAG y Nvidia. ¿Qué recorrido puede tener en el muy corto plazo? Soportes y resistencias, por favor. G.H.

Apreciado inversor, buenas tardes. IAG ha despertado en el soporte decreciente de los últimos meses. Nada más. Rebote (fase de reacción) que tiene lugar dentro de una clara tendencia bajista de fondo. En este momento el rebote, de tener continuidad, no creo que vaya más allá de la zona de los 2-2,05 euros, que es por donde pasa la directriz bajista que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde hace un año.

Gráfico diario de IAG

En cuanto a Nvidia, valor que analizamos este miércoles (léalo aquí), sigue siendo un título en fase correctiva. Ahora bien, nos ha señalado un importante nivel de soporte en la zona de los 206,50-209 euros. Son tres los puntos de apoyo en este soporte. De lo que se deduce que en la medida en que no se perforen cabe la posibilidad de que este esté tratando de reestructurarse de nuevo al alza. Un saludo.

Buenos días. Mi pregunta es sobre Coinbase, al que le pierdo un 30% y Soltec compradas a 8,30 euros. Como puede ver… un desastre. ¿Qué me recomienda que haga? ¿Vendo todo y a otra cosa o aguanto? Gracias y saludos.

Estimado lector, buenas tardes. Coinbase es un valor en caída libre, pero que parece querer construir un suelo de mercado en el nivel de los 156 dólares. Ahí tenemos un doble apoyo. Ahora bien, para poder hablar de un antes y un después qué menos que batir la resistencia que presenta en los 206 dólares (máximos de marzo). En teoría por encima de esta resistencia tendremos un doble suelo que podría proyectar al valor hacia la zona de los aprox. 250-260 dólares.

En cuanto a Soltec este sigue desplazándose dentro de un canal bajista de largo plazo, desde los máximos históricos de principios de 2021. La parte alta de este canal, por definición resistencia, pasa en este momento por los aprox. 6,50 euros. Lo cierto es que para poder mirar a este valor con otros ojos (para bien) le vamos a exigir que supere la parte alta del canal con claridad y en velas semanales. Mientras tanto no tendremos nada, tan solo un simple rebote. Gracias a usted, un saludo.

