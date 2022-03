Es increíble la cantidad de noticias que a diario se publican sobre el bitcoin y las 'criptos' intentando explicar cada movimiento de estos en los mercados. Cuando la realidad es que casi nunca pasa nada. Los precios tienen su propia vida y son muy pocas las noticias que de verdad consiguen moverlo.

Análisis Técnico TRIÁNGULO SIMÉTRICO S1 34295 S2 32855 R1 46000 R2 52200 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Y por moverlo me refiero al hecho de que lo que pueda acontecer en ese momento tenga implicaciones importantes para la estructura de los precios. O dicho con otras palabras, el 80% del tiempo (o menos diría yo) los precios se mueven con fuerza al alza y a la baja sin que en realidad suceda nada relevante. Muy pocas noticias, que se pueden contar con los dedos de una mano, tienen impacto real en los precios. Todo lo demás es ruido. Y el ruido no es un buen compañero a la hora de tomar decisiones de inversión.

Técnicamente, el subyacente se está desplazando dentro de lo que es un triángulo simétrico (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Y hasta que el precio no rompa por uno u otro lado no tendremos la confirmación acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia. Como zona de soporte de corto plazo tenemos la base del triángulo (35.000) y como resistencia la parte alta (45.300). Pero hasta que el precio no rompa con claridad no tendremos nada de nada. Todo seguirá igual y no queramos buscarle la 'excusa' al movimiento de turno.

Lo que parece claro es que solo por encima de los 46.000 dólares (máximos de febrero) con fuerza se activarán de nuevo las señales de compra en el bitcoin. Y mientras tanto aquí no hay nada que hacer.