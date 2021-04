A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Volkswagen, Ercros, Técnicas Reunidas, Acerinox, Merlin Properties, Amper, Reig Jofre y Grenergy.

Buenos días Sr. Rodríguez. Ante todo, felicitarle y agradecerle las respuestas a las diferentes consultas que venimos realizando, ya que son de gran ayuda a la hora de tomar decisiones. Estoy posicionado en tres compañías y me gustaría que me diera una opinión de ellas. Una es Volkswagen, que ha subido en las últimas semanas una locura. Las otras dos compañías serían Ercros y Técnicas Reunidas. Muchas gracias de antemano por su importante opinión. J.M.

Estimado lector, buenas tardes. La figura de vuelta semanal y mensual de Volkswagen es de libro. No puede ser más clara y contundente. Me cuesta creer, vista la verticalidad de las subidas, que podamos tener un potencial ‘throw back’ al nuevo soporte, antes importante resistencia, de los 188-192 euros. Pero si lo hubiera, sería una clara oportunidad de compra no lo duden. Dicho esto, el doble suelo apunta hacia cotas mucho más altas que la zona de resistencia que en este momento tiene a la vuelta de la esquina en los máximos históricos (262,45). Y por encima el valor se colocaría en subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente.

Gráfico mensual de largo plazo de Volkswagen

En cuanto a Ercros, es un valor que no me dice nada, en absoluto. Está desplegando un amplio lateral en el último año y dentro del mismo nos ha dejado muy claro que tiene una importante resistencia en el hueco bajista semanal de mediados de mayo, en los 2,86 euros. O lo que es lo mismo, en la medida en que el hueco no se cierre (anule) no tendremos ninguna señal de fortaleza realmente importante y que vaya más allá de los típicos rebotes en ocasiones se producen.

Gráfico semanal de Ercros

En cuanto a Técnicas Reunidas, este ha perforado recientemente la base (soporte) del canal alcista de corto plazo por el que se venía desplazando el precio desde noviembre. Y poco más. Se diría que está drenando/ajustando proporcionalmente las fuertes subidas acumuladas en los últimos meses. Como soporte más inmediato tenemos los mínimos de marzo en los 11,50 euros y por debajo los mínimos de enero en los 10,50. Por arriba, por el lado de las resistencias, los máximos de marzo en los 13,90 euros y por encima el rango de los 17-18 euros: hueco bajista semanal de marzo. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Técnicas Reunidas

Buenos días. Estoy dentro en Acerinox y Merlin Properties. ¿Qué recorrido por análisis técnico ve a estas dos compañías, a corto y medio plazo? Gracias anticipadas. Un saludo. P.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Acerinox está muy fuerte. No solo se ha llevado por delante la parte alta del canal bajista de los últimos seis años, además ha pulverizado los máximos de 2018 en los 11,30 euros, ahora soporte. No sabemos si el precio realizará más adelante el típico ‘throw back’ a la parte alta del canal, ahora como soporte, en los 10,20 euros. Pero lo que sí que parece, con sus correcciones contra tendencia, es que este tiene el camino despejado hasta los máximos históricos de los 13,60 euros.

Gráfico semanal de Acerinox

En cuanto a Merlin Properties, le tenemos muy cerca ya de la resistencia de los 9,61 euros (hueco bajista semanal de marzo de 2020). El mismo hueco que han cerrado el 80% de los valores de nuestro mercado hace ya mucho tiempo. No es un valor que me apasione si le soy sincero, pero sí que creo que el hueco lo va a intentar atacar y entorno al mismo puede que no sea mala idea cerrar, al menos parcialmente, parte de las posiciones largas que se pudieran tener en el valor. Pues esta resistencia no es poca cosa y este tipo de huecos casi nunca se cierran en la primera ocasión que se presenta. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Merlin Properties

Buenos días. Me gustaría un análisis a medio plazo de Amper y Reig Jofre, si no es molestia. Muy agradecido por esta sección y vuestra amable atención. Un regalo para nosotros. Gracias. M.LS.

Estimado lector, buenas tardes. Amper es otro de esos valores que no me dice nada. Le tenemos dentro de un lateral desde 2017 y a su vez dentro de una clara tendencia bajista de fondo, o primaria. En el último rebote este ha encontrado resistencia en el hueco de marzo de 2020 y aunque lo cerró el precio se ha ido luego para abajo. Es un valor que dentro del lateral de los últimos años cotiza en este momento en zona de nadie: a medio camino entre la base del lateral (0,13) y la parte alta del mismo (0,28). No es un valor que un servido tendría, para nada, en cartera. O al menos no según acostumbro a mirar al mercado.

Gráfico semanal de Amper

En cuanto a Reig Jofre, se encuentra desplegando un estrecho lateral en forma de triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes) que poco a poco se está estrechando. Y un poco más abajo tenemos una potencial directriz alcista (soporte). Los triángulos, como normal general, son pautas de continuidad de tendencia. En este caso alcista. En cualquier caso, será el precio, cuando rompa por arriba o por abajo, cuando nos confirme el que será el siguiente tramo en tendencia de corto plazo. Si bien es cierto que, en teoría, debería salir al alza. Por encima de los máximos de febrero (6,40) el siguiente objetivo lo encontramos en los máximos de 2015 en los 8,67 euros. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico diario de Reig Jofre

Buenos días. Querría unas orientaciones para un principiante en bolsa, sobre Grenergy. ¿Se puede entrar en ella? Reciba un cordial saludo. Gracias. J.MR.

Apreciado inversor, buenas tardes. De Grenergy, reconozco que esperaba mucho más. El sector está muy difícil y la volatilidad es máxima. Es raro el día que no se mueven +-5% arriba o abajo. Vamos a ver si la zona de los 25 euros actúa como soporte. Este nivel se corresponde con el 50% de la imponente vela semanal con un amplio cuerpo real blando de mediados de enero. Y este nivel, el 50%, acostumbra a actuar como soporte. La sobreventa semanal arroja lecturas extremas y esto en condiciones normales debería limitar mucho el riesgo de importantes caídas adicionales en el valor. Digamos que si hay que hay que intentarlo al alza debería ser en torno a estos niveles de precio. Aunque no es menos cierto que tenemos otro soporte muy importante en los 22,50 euros (los máximos de octubre y de noviembre). El rango de los 22,50-25 euros parece a priori un soporte interesante desde el intentarlo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Grenergy

