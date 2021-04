Un ‘throw back’ es un movimiento por parte del precio donde este corrige para comprobar la fortaleza del que es el nuevo nivel de soporte, antes resistencia, que se ha superado recientemente al alza.

Análisis Técnico THROW BACK S1 0.27 S2 0.2550 R1 0.3116 R2 0.3486 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

De manera que, una vez el precio cae y se demuestra que no puede con el nuevo soporte, este suele reestructurarse de nuevo al alza. Resumiendo, puede decirse que un ‘pull back’ es un rebote para después caer, mientras que un ‘throw back’ consiste en corregir para después continuar subiendo. Dicho esto, de Liberbank y el canal bajista de los últimos cinco-seis años por el que se ha estado desplazando el precio hemos hablado largo y tendido en numerosas ocasiones tiempo atrás. Canal bajista que ya forma parte de la historia. La superación del mismo ha sido y es una primera señal de fortaleza a tener en cuenta. Un primer paso hacia delante. Lo que no quita para que el precio pueda ahora corregir hasta la parte alta del canal, solo que ahora como soporte, y desde ahí reestructurarse de nuevo al alza con paso firme y mayor alegría que la actual. Con todo, me quedo con los impecables mínimos y máximos crecientes a los que sigue dando forma el precio desde marzo de 2020.