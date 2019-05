Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Sabadell, MásMóvil, Fluidra, Talgo y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Fluidra, Talgo, Viscofan, Telefónica, Banco Sabadell, MásMóvil, Ezentis y Meliá Hotels.

Buenos días, José María. ¿Sería tan amable de analizar Fluidra y Talgo para entrar? Quería entrar en estos dos valores, siempre y cuando el técnico apoye la idea. ¿Qué niveles he de vigilar en los dos si finalmente me decido a comprar? Muchas gracias por sus análisis. Saludos. E.S.

Apreciado lector, buenas tardes. Fluidra está aguantando bastante bien el tipo a pesar de las últimas caídas del mercado. Es cierto que por el momento no tenemos figura de vuelta alguna que nos invite a pensar que la fase correctiva ha tocado a su fin (los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí), pero me gusta dónde se ha frenado la caída: en el hueco alcista semanal de principios de noviembre, en los 8,86 euros. Es un título en fase correctiva dentro de una impecable tendencia alcista de fondo o primaria.

Gráfico semanal de Fluidra desde marzo de 2016

En cuanto a Talgo, el título no ha sido capaz de cerrar el hueco bajista de principios de marzo en los 6,12 euros. Lo ha rellenado casi en su totalidad y se nos ha ido debajo de nuevo. No descarto que en el corto plazo este ponga rumbo al soporte de los 5,28 euros (mínimos de marzo) y si se perforara no descartaría, incluso, que buscara (en el peor de los escenarios) la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde abril de 2016, donde tenemos una recta soporte muy clara, con tres puntos de tangencia: ahora en los 4,30 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Talgo desde octubre de 2015

Hola Sr. Rodríguez. Compré acciones de Viscofan a finales de abril a 54 euros. ¿Cómo lo ve? ¿Me puede decir que soportes y resistencias tiene y dónde poner el ‘stop’? Muchas gracias. N.A.

Estimado inversor, buenas tardes. Viscofan sigue siendo, a pesar de las últimas caídas, un título alcista en términos de largo plazo. Podemos intentar adivinar una potencial zona de soporte en lo que puede ser la base de un canal alcista de largo plazo, que pasa en el momento actual por los aproximadamente 45 euros. En teoría, en torno a dicho nivel de precios deberíamos asistir a un rebote de cierta entidad. Como zona de resistencia, la más inmediata (aunque bastante alejada) la encontramos en los 56,50 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Viscofan desde abril de 2014

Buenos días, José María. Antes que nada, felicitarle por sus siempre acertados comentarios. Mis preguntas son acerca de Banco Sabadell (compradas a un euro) y Telefónica a 7,73 euros. No tengo prisa ninguna en vender, soy un inversor a largo plazo. ¿Me aconseja que venda alguna de las dos? No tengo prisa ninguna en vender, soy un inversor a largo plazo. un saludo y muchas gracias. B.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. Sabadell es el título de nuestro sector financiero que mejor está aguantando el tipo en las últimas semanas. Por el momento, le tenemos tratando de rebotar de nuevo desde la zona de soporte que presenta en el euro, antes resistencia. De hecho, el doble suelo semanal al que hemos estado haciendo referencia en las últimas semanas sigue ahí, intacto. Digamos que es el único título del sector bancario que a día de hoy se podría mantener en cartera, en términos de corto plazo.

Gráfico semanal de Banco Sabadell desde finales de 2016

En cuanto a Telefónica, lo que está claro es que la zona de soporte de los 7,20-7,25 euros ahora está actuando con máxima precisión como resistencia. Puede que simplemente nos encontramos ante un simple ‘pull back’ para coger carrerilla a la baja, en busca del hueco alcista de finales de octubre en los 6,86 euros. Y si, además, nos creemos ese lateral de seis meses claramente perforado a la baja, la caída podría llevar hasta, como mínimo, la zona de los 6,70 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Telefónica desde julio

Hola José María, en abril leí un informe de un bróker español que le daba un precio objetivo a MásMóvil en los 29 euros. Las tengo a 23,20 euros. ¿Vd. cree factible llegar a ese precio? ¿Las mantendría? Y en caso afirmativo, ¿dónde pondría el 'stop loss'? Saludos y gracias por su ayuda. JM.R.

Estimado inversor, buenas tardes. De los precios objetivo ya hemos hablado mucho a lo largo del tiempo. Y si es asiduo lector de esta sección sabrá que para nada los tenemos en cuenta. No nos engañemos, casi siempre todos los bancos/brókers van detrás de ellos, tanto al alza como a la baja. Dicho esto, no hay mucho que decir del título. Salvo que MásMóvil presenta una importante resistencia a la vuelta de la esquina: la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde marzo de 2018 y que pasa en el momento actual por los aprox. 21,70 euros. Vamos paso a paso, y si queremos ser optimistas, lo primero es saltar por encima de la directriz bajista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de MásMóvil desde octubre de 2017

Buenos días, Sr. Rodríguez. ¿Sería tan amable de darme su valiosa opinión sobre Ezentis y Meliá Hotels? Siempre es muy positivo para nosotros, escuchar sus consejos. Me gustaría conocer su análisis a medio plazo con soportes y resistencias. Muchas gracias de antemano. JM.J.

Apreciado inversor, buenas tardes. De Ezentis creo que llevamos diciendo lo mismo una y otra vez en los últimos meses. Es un título que a día de hoy no tiene el más mínimo interés. Y crucemos los dedos para que no perfore el soporte decreciente que pasa en el momento actual por los 0,45 euros. La perforación de este sería un nuevo jarro de agua fría para el título, antesala muy probablemente de un movimiento en busca de los mínimos de 2016: en los 0,28 euros. Es un título que miraría desde la barrera.

Gráfico semanal de Ezentis desde abril de 2015

En cuanto a Meliá Hotels, es un título peligroso. Todo parece indicar que atacará el soporte que presenta en los mínimos de diciembre (7,84) y si se perforara no descartamos, incluso, una caída hacia el siguiente soporte: los mínimos de 2016 en los 6,95-7 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante en este momento la encontramos en los máximos de febrero (9,22). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Meliá Hotels desde julio de 2014

