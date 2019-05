Euro/dólar: impecable directriz bajista desde los máximos de septiembre

Aunque por la mínima el cruce marcó este jueves un nuevo mínimo anual en los 1,1106

Bolsamania | 24 may, 2019 08:28 - Actualizado: 09:06

Máxima volatilidad en el cruce, que este jueves marcaba un mínimo anual en los 1,1106 y en este momento le tenemos cotizando por encima de los 1,1200.

Impecable la recta resistencia (directriz bajista por aquello de tener como mínimo tres puntos de tangencia) que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde finales de septiembre. Desde entonces, además, los máximos y mínimos decrecientes son impecables. Dicho esto, el cruce cotiza ya algo lejos de los mínimos de la sesión de este jueves, cuando el euro/dólar marcaba un nuevo mínimo anual en los 1,1106. Y desde ahí ha recuperado prácticamente una figura.

Pero no nos engañemos porque, en la medida en que el precio siga cotizando por debajo de la recta resistencia a la que hemos hecho referencia, no tendremos la más mínima señal de fortaleza. Y por lo tanto, no se puede descartar que termine poniendo rumbo hacia el importante soporte que presenta en el hueco alcista semanal de los 1,0725 (abril de 2017).