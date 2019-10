Consultorio de análisis técnico: Arcelor, Repsol, Solaria, Meliá, Amazon y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Crédit Agricole, Solaria, ArcelorMittal, Apple, Amazon, Mediaset España, Repsol y Meliá Hotels.

Buenos días, José María: mi pregunta es sobre Solaria, ¿cómo la ve a nivel técnico? Y si no es mucho pedir, ¿cómo ve entrar ahora a estos precios en ArcelorMittal? Muchas gracias por su opinión. Saludos cordiales. B.M

Solaria es un título muy interesante, que ha roto al alza con claridad en las últimas semanas. De hecho, correcciones puntuales aparte (fases de reacción) parece cuestión de tiempo, más bien de poco, que ataque la zona de resistencia que presenta en los máximos de 2018: los 7,10 euros. Un cierre semanal por encima de esta resistencia sería sin lugar a dudas una importante señal de fortaleza, antesala de lo que puede ser un nuevo movimiento alcista con objetivo de subida en los 8,15 euros y por encima y en términos de medio plazo la resistencia de los aprox. 12 euros. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos y vamos paso a paso, primero hay que dejar atrás la resistencia de los 7,10 euros.

De ArcelorMittal hemos hablado largo y tendido en muchas ocasiones y lo único que se puede añadir es que le tenemos cerca de soportes importantes: los mínimos de agosto en los 11,19 euros. Es importante que este soporte aguante por cuanto, perforarlo, significaría construir un nuevo mínimo decreciente, dando así continuidad a la impecable sucesión de máximos y de mínimos decrecientes. Y así no se sube. Por lo demás, y dentro de la impecable tendencia bajista lo cierto es que cada vez queda menos para que cumpla con el objetivo de caída del gran ‘cabeza y hombros’ semanal que confirmó el pasado mes de mayo. Rebotes aparte, lo cierto es que ahora mismo es un título que no tocaría, pues ya sabemos cómo se las gasta cuando se pone a caer. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Mi consulta es sobre Crédit Agricole, de la bolsa de París. Tengo 500 títulos comprados a 11,87 euros. ¿Cómo ve este valor? Por si merece mantenerlo en cartera o venderlo en previsión de mayores pérdidas. Muchas gracias por su opinión. JT.ZI.

Estimado inversor, buenas tardes. Apreciado lector, buenas tardes. Crédit Agricole parece estar triangulando desde los mínimos de diciembre (máximos decrecientes y mínimos crecientes), si bien las zonas de control por abajo (soporte) y por arriba (resistencia) las tenemos en los 9,68 y los 11,50 respectivamente. Y lo cierto es que tenemos el precio justo en zona de nadie, a medio camino entre los soportes y las resistencias. Vaya por delante que es un título que a día de hoy no me parece nada interesante, pues el sector bancario europeo sigue muy tocado, muy débil. Dicho esto, hasta que el precio no rompa por uno u otro lado de las referencias de control mencionadas, no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia. Al final este título hará lo que haga el sectorial bancario europeo, el EURO STOXX Banks, ni más ni menos. Cuando se recupere será porque lo haya hecho este sector y si perfora soportes será por lo mismo. Al final se trata, como ya hemos comentado en otras ocasiones, de un movimiento sectorial. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. Agradecería analizase la situación actual de Apple y Amazon. Así como las perspectivas de estas de cara a 2020. Muchas gracias. Saludos. V.AG.

Apreciado lector, buenas tardes. Apple es un claro mantener, la tendencia es alcista en todos los plazos y lo cierto es que parece que, además, en cualquier momento podría atacar la importante resistencia que presenta en los máximos históricos que marcó hace aproximadamente un año, en los 233,47 dólares. Y por encima se colocaría en subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello tiene para cualquier subyacente en dicha situación.

En cuanto a Amazon, título impecablemente alcista en términos de largo plazo, se está desplazando lateralmente (fase de reacción) desde principios de 2018, con un soporte muy claro en los 1.300 dólares y resistencia en los 2.050 dólares. Y hasta que no salga de ahí la operativa debería ceñirse a intentar abrir largos (posiciones alcistas) en los niveles de precio más cercanos posibles a la base del lateral, con objetivo de subida en la parte alta del mismo. Dicho esto, y hasta que el precio no rompa con claridad por uno u otro lado, no tendremos pista alguna acerca del que será el siguiente gran movimiento en tendencia. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por su trabajo, es excelente. Quería preguntarle por la situación técnica en este momento de Mediaset España. La compré a principios de agosto a 5,55 euros y no sé muy bien qué hacer con ellas ni dónde colocar el 'stop' de salida por si las cosas se ponen feas de nuevo. Gracias. L.GC.

Estimada inversora, buenas tardes. Mediaset España parece decida a buscar de nuevo la importante zona de soporte que presenta en la base del lateral de los últimos meses: en los 5,07 euros. De hecho, tenemos un doble apoyo en los mínimos de diciembre y de agosto y es ahí donde está la zona de control. O dicho con otras palabras, toda posición larga (alcista) en el momento actual sobre los títulos de Mediaset España pasa porque sí o sí, se respete el nivel de los cinco euros (en números redondos). Del mismo modo que solo por encima de la resistencia de los siete euros tendríamos señal de compra en la cotizada. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Buenos días. Mi pregunta es sobre Repsol compradas a 12,85 euros. ¿Hasta dónde cree que puede llegar y dónde cree que debería recoger beneficios? Y no sé muy bien qué hacer con Meliá Hotels compradas a 7,49 euros. Gracias y saludos. JR.H.

Apreciado inversor, buenas tardes. A la vista del gráfico semanal de los títulos de Repsol, le tenemos tratando de dejar atrás la importante resistencia que presenta en la parte alta del canal bajista. El canal por el que se viene desplazando el título en el último año. Digamos que lleva cerca de un mes atacando, por el momento sin éxito, dicha zona de resistencia. Como soporte más inmediato tenemos el último mínimo creciente, en los 13,60 euros y por aquello de proteger las plusvalías que ahora mismo tiene ahí colocaría el ‘stop profit’. Dicho esto, por encima de la resistencia de los 14,45 euros en precios de cierre tendremos una importante señal de fortaleza en nuestra petrolera.

En cuanto a Meliá Hotels, lo analizamos este jueves (lea aquí el análisis). Resumiendo, en este momento presenta una óptima ecuación rentabilidad-riesgo por el lado largo o alcista, siempre que respete el soporte de los 6,90 euros. Por encima de los 7,68 euros confirmaría figura de vuelta en doble suelo. Gracias a usted, un saludo.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.