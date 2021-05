A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Mapfre, Amazon, PayPal, Pfizer, Inmobiliaria Colonial, Meliá Hotels, Repsol y Cellnex.

Buenos días. Gracias por sus orientaciones y valiosos consejos. Quería preguntarle por Mapfre, cuyos títulos, según la perspectiva que se quiera observar, se vienen moviendo algo planos en las últimas semanas. Pero al mismo tiempo con cierta solidez y aparentes ganas de seguir subiendo. Me gustaría saber su opinión respecto a este valor. Muchas gracias. Saludos.

Estimado inversor, buenas tardes. Mapfre lo analizamos este lunes (puede leerlo aquí) y es a día de hoy un valor muy interesante. Es un claro mantener en cartera. Sin embargo, abrir largos en este momento se me antoja llegar muy tarde al mercado. El título dio señal de compra hace ya bastante tiempo y ahora es momento de mantener. Cierto es que en ocasiones asistimos a caídas más o menos importantes, pero si se da cuenta es para después escalar nuevas posiciones. De hecho, todo apunta a que el valor ponga rumbo a la resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020 en los 2,08 euros. Aquí es donde se encuentra la primera gran resistencia de verdad y por encima tenemos la directriz bajista ahora en los 2,26 euros. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico semanal de Mapfre

Buenos días, José María. Me gustaría saber cómo ve los valores de Amazon y de PayPal. ¿Es buen momento para comprarlos ahora? Gracias de antemano por sus estupendos análisis. Un cordial saludo. I.VF.

Apreciado lector, buenas tardes. Amazon es un valor muy alcista en términos de largo plazo, aunque en el corto le tenemos desplegando un movimiento lateral desde el pasado verano con soporte en los 2.880 dólares y resistencia en los 3.550 dólares. Y en la medida en que no salga de ahí no tendremos nada. Esperar. Lo ideal, abrir largos en la base del lateral, por definición soporte. O bien, si finalmente se confirmara la salida al alza del valor y este terminara batiendo los máximos históricos.

Gráfico semanal de Amazon

En cuanto a PayPal, valor alcista como el que más, presenta un importante soporte en la zona de los aprox. 225 dólares. Y en la medida en que no lo perfore entiendo que se dan las condiciones para reestructurarse de nuevo al alza con objetivo en la resistencia que tiene en los máximos anuales e históricos de los 309,14 dólares. Por debajo del soporte de los 225 dólares tenemos otro muy interesante un poco más abajo, en la zona de los aprox. 212 dólares. Resumiendo, los dos son valores muy alcistas en términos de largo plazo, solo que ahora mismo cotizan en zona de nadie. Algo lejos de los soportes y resistencias clave. Pero lo más importante es que son alcistas. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Gráfico semanal de Paypal

Buenos días. Estaría interesado en recibir información acerca de los títulos de la farmacéutica Pfizer. Gracias. Un saludo. A.MH.

Estimado inversor, buenas tardes. Pfizer es un valor alcista, pero que se está moviendo de manera bastante pesada. Además, justo en este momento le tenemos en zona de nadie, lejos de la base y de la parte alta del canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde hace lago más de un año. Es alcista que eso es lo más importante, pero si tuviera que invertir en él ahora solo me lo plantearía si este buscara la base del canal, ahora en la zona de los 34,70-34,80 dólares. Pero en la zona intermedia del canal no me parece el mejor momento para hacerlo. Un saludo.

Gráfico semanal de Pfizer

Buenos días, José María. ¿Qué tal ve la situación de Colonial y de Meliá? Gracias. M.

Apreciado lector, buenas tardes. Colonial es un valor muy interesante en este momento, de hecho, las caídas de los últimos días encajan a la perfección dentro de lo que sería un ‘throw back’ a la parte alta del lateral (triángulo) por el que se ha estado desplazando el precio desde noviembre. De lo que se deduce que en la medida en que el título no cierre por debajo del soporte de los 8,50 euros creemos que el valor parece querer reestructurarse al alza con objetivo en la resistencia de los 10,40 euros (hueco bajista de la sesión del 12 de marzo de 2020). Y por encima el hueco bajista de los 11,68 euros. Sin dudas es un valor muy interesante en este momento, el ‘momentum’ no puede ser mejor.

Gráfico diario de Inmobiliaria Colonial

Meliá Hotels lo analizamos este miércoles (puede leerlo aquí). El aspecto es muy interesante por cuanto le tenemos dando forma a un segundo triángulo simétrico (máximos decrecientes y mínimos crecientes) similar al que construyó de noviembre a febrero. Triángulo que en condiciones normales debería ser de continuidad de tendencia. Por encima de la resistencia de los 7,28 euros (máximos de abril) tendremos en teoría una importante señal de fortaleza, antesala de lo que debería ser una vuelta a los máximos prepandemia de comienzos de 2020 en los 8,40 euros. Un saludo.

Gráfico diario de Meliá Hotels

Buenas, Sr. Rodríguez. Tengo acciones de Repsol a 8,30 euros y necesitaría parte del dinero en unos 2-3 meses. ¿Cree que pueden subir más de aquí a entonces o es mejor recoger las plusvalías por si acaso? No se preocupe, ya sabemos que no tiene la bola de cristal. Muchas gracias y saludos desde Murcia. L.A.

Estimado inversor, buenas tardes. Repsol es un claro mantener en cartera en este momento. En el corto plazo tiene un importante soporte en el hueco alcista de los 10,50 euros. No tendría mucho sentido que este hueco se cerrara dentro del ‘momentum’ alcista de los últimos meses. Por lo demás, le tenemos atacando la importante resistencia de los 11 euros en números redondos. Si finalmente fuera capaz de cerrar con holgura por encima de los 11 euros, entonces barajaremos como escenario más probable una vuelta a la zona de resistencia de los 11,95-12 euros, donde tiene otro hueco bajista semanal pendiente de ser cerrado. Pero ahora mismo todo sigue siendo un claro mantener en cartera. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Repsol

Hola. Tengo acciones de Cellnex a los precios actuales y después de todo lo que he padecido durante las caídas de febrero y de marzo estoy planteándome venderlas. No vaya a ser que caigan otra vez. ¿Qué opina del valor? Un saludo y gracias. V.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Pues es el momento de aguantar posiciones en Cellnex caballero. En el corto plazo no descarto una corrección hacia el soporte de los 48 euros, antes resistencia. Lo cierto es que no hay motivo alguno para cerrar los largos en este momento. Mientras el precio no nos diga lo contrario lo que tenemos son mínimos y máximos crecientes desde marzo y así no se cae. Lo normal es que la serie de precios vuelva de nuevo a la zona de resistencia de los 53,56 euros: los máximos históricos que marcó el pasado mes de noviembre. Por abajo, por el lado de los soportes, además de los 48 euros el más claro lo tenemos en el último mínimo creciente (45,15). Un saludo.

Gráfico diario de Cellnex

