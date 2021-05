Los triángulos simétricos suelen darse con frecuencia en medio de las tendencias, tanto alcistas como bajistas. Y el desenlace del mismo suele ser a favor de la tendencia previa.

Análisis Técnico TRIÁNGULO SIMÉTRICO S1 6.50 S2 6.15 R1 7.40 R2 8.40 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Se trata de un período de consolidación del mercado, previo a un brusco movimiento. Generalmente actúa como un patrón de continuación de la tendencia previa en la que el precio nos dibuja máximos decrecientes y mínimos crecientes, si bien es cierto que al final el precio puede terminar rompiendo por cualquier lado del mismo. Diversos estudios han demostrado que los triángulos simétricos se resuelven abrumadoramente en la dirección de la tendencia general del mercado. Pero como siempre me gusta decir hemos de esperar a que sea el precio el que nos diga lo que quiere hacer y cuándo.

Así, el triángulo que tenemos delante y que se confirmaría por encima de la resistencia de los 7,40 euros llevaría al valor hacia la importante resistencia de los 8,40 euros: los máximos de 2020 y niveles prepandemia. Lo único que no termina de gustarme del claro triángulo simétrico que tenemos delante es el hecho de que sería el segundo triángulo simétrico consecutivo. Y hay una regla en los mercados que habla de la alternancia de las figuras. No es fácil, pero no es imposible, encontrar una misma pauta dos veces seguidas dentro de la evolución de los precios de un subyacente. Pero el potencial triángulo está ahí.