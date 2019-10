Consultorio de análisis técnico: Telefónica, MásMóvil, Arcelor, Ibex, bitcoin y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza ArcelorMittal, PharmaMar, Zardoya Otis, Glencore, MásMóvil, Telefónica, bitcoin y el Ibex 35.

GLENCORE 2,343 0,84% 0,03 Max: 2,36

Min: 2,29

Volume: -

MM 200 : 2,76 TELEFONICA 7,222 1,04% 0,07 Max: 7,26

Min: 7,11

Volume: -

MM 200 : 7,82

Buenos días, José María. Tengo compradas acciones de ArcelorMittal a 30,6 y a 24,55 euros. Dada la nefasta situación del valor y el pronóstico tan sombrío, le agradecería su opinión. Estoy pensando en quitármelas todas antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. J.G.

Apreciado inversor, buenas tardes. Qué quiere que le diga, su precio de compra es muy superior a los actuales niveles de precio y, no me malinterprete, por favor, pero no seré yo, no lo quiero ni es mi trabajo, asumir esa responsabilidad. Dicho esto, ArcelorMittal sigue siendo un título muy bajista, y para ello solo hay que mirar a los impecables máximos y mínimos decrecientes a los que sigue dando continuidad el precio desde enero de 2018. Lo único a lo que agarrarnos es a la posibilidad de que respete el soporte que presenta en los mínimos de agosto (11,19) y desde ahí trate de construir un suelo de mercado.

Pero lo cierto es que a día de hoy las sensaciones siguen siendo malas y así seguirán en la medida en que los máximos y mínimos decrecientes estén ahí. Pues así no se sube. De hecho, para tener una primera señal de fortaleza le vamos a exigir que, como mínimo, supere el último máximo decreciente en los 15,65 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Me gustaría saber su opinión y posible evolución, sobre PharmaMar y Zardoya Otis, con soportes y resistencias. Muchas gracias y buen trabajo. R.P.

Estimado lector, buenas tardes. PharmaMar parece estar dando forma a un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Pero justo en este momento le tenemos en zona de nadie, lejos del importante soporte que presenta en el hueco alcista de los 1,60 euros y de la recta directriz bajista que une los máximos decrecientes desde principios de junio y que pasa en el momento actual por los 2,06 euros. Digamos que para que el título active alguna señal de fortaleza real, vamos a exigirle que salte y cierre con holgura por encima de la resistencia de los 2,08 euros (el último máximo decreciente).

En cuanto a Zardoya Otis, el título sigue inmerso dentro de un impecable canal bajista desde 2014 y en este momento le tenemos en zona de nadie, lejos de los soportes/resistencias claves. Como primera gran resistencia tenemos los 7,355 euros y sobre todo y de mayor relevancia la parte alta del canal, ahora en los 8,5 euros. Mientras que, por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los mínimos de 2018 (5,58) así como la base del canal. Muchas gracias a usted, muy amable.

Hola Sr. Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué opina de Glencore? Gracias por sus continuos consejos. E.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Glencore es a día de hoy un título bajista, claramente bajista. Lo que que no quiere decir que no pueda rebotar con fuerza. Es bajista porque los máximos y mínimos decrecientes están ahí, son un hecho. Pero es que aun cuando rebotara hacia la zona de resistencia de los aprox. 310 peniques, que es por donde pasa la directriz bajista, seguiría siendo bajista. Si tuviera que intentarlo por el lado largo en este título, aunque solo fuera para ‘trading’ lo intentaría en los niveles de precio más cercanos posibles a la zona de soporte que presenta en este momento en los aprox. 206-207 peniques, que es por donde pasa la recta soporte que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos decrecientes desde abril de 2018. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. Este verano en plena corrección tuve suerte de comprar acciones de MásMóvil a 17,85 euros y lo cierto es que no puedo estar más contento con este título. ¿Le gusta el título? ¿Dónde colocaría un ‘stop loss’ para poder proteger las importantes plusvalías que llevo? Muchas gracias por sus análisis, son muy didácticos. Saludos. MJ.J.

Estimada lectora, buenas tardes. Este título, MásMóvil, lo analizamos este martes en Bolsamanía (puede leer aquí el análisis). Las tiene compradas a precios anteriores al vertiginoso ‘rally’ de las últimas semanas y lo que está haciendo el precio es ajustar/drenar parte de los excesos. El volumen en la subida está siendo más importante que en las caídas y eso otra clara señal de fortaleza. Por lo que, un servidor, le invitaría a que mantenga las posiciones sin ningún tipo de preocupación. Pues entiendo que es cuestión de tiempos, de poco, que este trate de atacar la importante zona de resistencia que presenta en los 24,14 euros, camino de un movimiento hacia los máximos históricos: en los 26 euros.

Sin lugar a dudas estamos ante uno de los títulos más interesantes en este momento. Atentos al apoyo que acaba de realizar el título desde la zona de soporte de los 19,45 euros, antes resistencia. Los mínimos de este miércoles, desde donde está rebotando, son un nivel de soporte de lo más interesante. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días y muchas gracias D. José María. Le agradecería enormemente que atendiera esta cuestión. Mi pregunta es sobre Telefónica. ¿Qué precio le parece que puede ser interesante para entrar en Telefónica, objetivo de subida y su ‘stop loss’? Pensando en 2020, voy a largo plazo. Gracias de nuevo. O.J.

Apreciado lector, buenas tardes. Telefónica está en un momento de mercado muy interesante, esto es atacando la resistencia que presenta en la directriz bajista. La que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde verano de 2015: o sea, más de cuatro años de directriz bajista. Pero no basta con 'asomar la cabeza' por encima de la directriz bajista, hay que ser capaces de saltar por encima de la resistencia que presenta en el último máximo decreciente, los 7,50 euros.

Solo cerrando por encima de esta resistencia, y si puede ser con incremento del volumen mejor que mejor, comenzaremos a mirar a los títulos de nuestra operadora con otros ojos. Mientras tanto, todo forma parte de un simple rebote dentro de una fase correctiva impecable. Justo en este momento tenemos el precio atacando la directriz bajista. Gracias a usted, un saludo.

Hola José María, buenos días. ¿Qué me puede decir del Ibex? ¿Tendremos ‘rally’ de Navidad este año? ¿Y qué me puede decir del bitcoin? Tengo comprado uno a 5.320 dólares. ¿Lo mantendría en cartera? Gracias y saludos. G.RC.

Estimado inversor, buenas tardes. Del Ibex le puedo decir lo que ya venimos comentando desde hace semanas en Bolsamanía. Que está tratando de cerrar (anular) el hueco bajista de los 9.410 puntos: ‘gap’ bajista de principios de mayo, que se rellenó en un par de ocasiones en julio, pero que no se cerró. De lo que se deduce fácilmente que, un cierre semanal por encima de los 9.410 puntos, sería una nueva señal de fortaleza en nuestro Ibex. Y no hablemos si, además, somos capaces de saltar por encima de los 9.600 puntos. Por otro lado, no sé si habrá ‘rally de Navidad’. No hace falta que lo haya.

Me quedo con el hecho de que las bolsas europeas están en máximos anuales y con ganas de seguir escalando posiciones y vamos a ver si en las próximas semanas somos capaces de salar por encima de los 9.600 puntos, en cuyo caso el sesgo de ‘trading’ de medio-largo plazo habrá pasado de ser bajista, a alcista. Y esto es en mi opinión lo realmente importante.

En cuanto al bitcoin, sigue siendo alcista en términos de muy largo plazo, y en el más corto me gusta para intentarlo de nuevo por el lado largo o alcista, siempre que no perfore el importante soporte que presenta en los 7.700 dólares. Y es que cabe la posibilidad de que le tengamos en este momento construyendo un suelo de mercado desde el que salir de nuevo al alza con fuerza en términos de medio plazo. Insisto, no me disgusta en la medida en que respete el soporte de los 7.700 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario del futuro del bitcoin

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.