En el muy corto plazo el Nasdaq 100 nos ha dibujado una pequeña vuelta en 'isla' bajista que fue el principal responsable de las fuertes caídas de este lunes al otro lado del Atlántico.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 13329 S2 13091 R1 13800 R2 14073 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El Nasdaq 100 cayó este martes un 2,63% y desde los máximos anuales, que también lo son históricos, se deja un 5%. Y todavía sube en el año un 3,65%. ¿Cuál es el problema? Me llama la atención que cada vez que este índice cae con algo de fuerza, a la mínima los titulares son "desplome", "hundimiento", etcétera. Repito, este cae un 5% desde los recientes máximos históricos de finales de abril. Si miramos al gráfico lo que tenemos es una pequeña vuelta en 'isla' bajista tras rellenar (que no cerrar) el hueco bajista de los 13.800 puntos. El precio se nos ha caído y presenta un importante soporte a la vuelta de la esquina: el hueco alcista de la sesión del 1 de abril en los 13.090 puntos. Parece que ya no nos acordamos de los numerosos huecos alcistas que este índice se dejó durante el 'rally' de finales de marzo-primera mitad de abril. Y ahora los está rellenando/cerrando. O dicho con otras palabras, a día de hoy la corrección encaja absolutamente dentro de los parámetros normales.

De cerrar dicho hueco los siguientes soportes se encuentra en la zona de los 12.200-12.300 puntos: los mínimos de marzo y la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde el pasado verano. Así que vamos paso a paso, porque este índice es el que más ha subido durante la última década y también se merece un descanso. Un movimiento lateral que se puede prolongar en el tiempo y que sirva para drenar/ajustar las importantes subidas durante tanto tiempo. Si con el paso del tiempo el precio nos quiere decir otra cosa, tendremos tiempo de verlo y analizarlo. Pero en este momento no busquen otra cosa porque no hay nada más.