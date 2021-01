Este miércoles, al igual que Tesla, el gigante de Cupertino dará a conocer las cuentas del Q4 de 2020 y por lo tanto del total del ejercicio. Habrá que estar atentos al 'after hours' para conocer la reacción de los inversores.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 138 S2 126 R1 145.09 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Apple lleva un par de sesiones cotizando por encima de los anteriores máximos históricos, la zona de los $138, que es donde está ahora mismo el primer nivel de soporte. Como no puede ser de otra manera estamos hablando de un valor en subida libre absoluta y no existe mayor señal de fortaleza que esta. Estaremos atentos a cómo recogerán el guante los inversores en el 'after hours', pero haga lo que haga el precio debemos saber que la tendencia, cualquiera que sea el precio que miremos, es alcista sin contemplaciones. No podemos hablar de niveles de subida para el rebote por cuanto no hay resistencias de ningún tipo, ni siquiera dinámicas.