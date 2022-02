Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA / DPA - Archivo

Como no puede ser de otra manera el gráfico de Microsoft es un calco del de Tesla, Nvidia, el Nasdaq, el índice de semiconductores (SOX), etcétera. ¿Por qué? Porque la corrección lo es de toda la tecnología en bloque.

Análisis Técnico HOMBRO CABEZA HOMBRO S1 276 S2 220 R1 315 R2 349.67 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

A finales de enero comentamos aquello de que si por un casual Microsoft terminara buscando la directriz alcista principal, entonces habría que lanzarse a la piscina con los ojos cerrados. Y sigo pensando lo mismo. Y no quiero decir con ello que vaya a suceder. Pero nunca está de más saber por dónde pasa esta: los aproximadamente 220 dólares.

El caso es que tal y como está el mercado de nervioso, sobre todo por la espada de Damocles de la potencial invasión de Ucrania por parte de Rusia, no se puede descartar ningún escenario. Y lo cierto es que si las cosas se ponen feas vamos a ver cómo reacciona Microsoft ante el importante soporte de los 276 dólares. La perforación de este activaría una preocupante figura correctiva en 'cabeza y hombros' que le proyecta justo hasta la directriz alcista principal a la que hemos hecho referencia al principio. Con todo, no nos adelantemos a los acontecimientos porque no hay nada confirmado. Se trata de un escenario que conviene ir revisando según avancen los días.