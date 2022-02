El presidente de la Reserva Federal (Fed) de San Luis, James Bullard, ha vuelto a advertir de la necesidad de tomar medidas sobre los tipos de interés, para evitar que la inflación se convierta en "un problema aún más grave". "Corremos más riesgo ahora que en toda una generación de que esto se descontrole", ha dicho en una charla en la Universidad de Columbia, recogida por 'CNBC'.

En sus declaraciones, Bullard ha repetido que la Fed debería "adelantar" las subidas de tipos como forma de adelantarse a la inflación, que ha alcanzado un ritmo del 7,5% en el último año. Bullard ha animado a evitar este escenario. "Queremos ... asegurar que no ocurra", ha declarado.

Bullard ha sido noticia últimamente por sus llamamientos a una acción agresiva de la Fed. Ha abogado por una subida de los tipos de interés de un punto porcentual antes de julio, en un esfuerzo por frenar la subida de los precios, que se está produciendo al ritmo más rápido de los últimos 40 años.

Algunos funcionarios de la Reserva Federal se han resistido a endurecer su política, insistiendo en que la actual subida de precios estaba ligada a factores específicos de la pandemia, como la obstrucción de las cadenas de suministro y la excesiva demanda de bienes sobre los servicios, y que se desvanecería con el tiempo.

"Se ha hecho demasiado hincapié (...) en la idea de que la inflación se disipará en algún momento en el futuro", ha apuntado Bullard. Sin embargo, ha dicho, "corremos el riesgo de que la inflación no se disipe, y 2022 será el segundo año consecutivo de inflación bastante alta".

Como consecuencia, Bullard ha declarado que "dada esta situación, la Fed debería actuar más rápida y agresivamente de lo que lo habría hecho en otras circunstancias". Sin embargo, Bullard ha sostenido que el próximo cambio de política no debería verse como un intento de restringir los mercados y la economía: "No dejen que nadie les diga que es una política restrictiva", ha dicho, si no como una indicación de que "nos tomamos en serio nuestra responsabilidad".

La Fed ha indicado que probablemente comenzará a subir los tipos de interés en marzo, lo que supondría la primera subida en más de tres años. Después de eso, los mercados esperan cinco o seis aumentos adicionales en incrementos de 25 puntos básicos.

Los precios del mercado para las subidas de tipos se han moderado en los últimos días, sobre todo después de que el miércoles se publicaran las actas de la reunión de enero del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), en las que se mostraba que los funcionarios pretendían adoptar un enfoque comedido para la eliminación de la política de ayuda.