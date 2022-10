El empleo en el sector privado de Estados Unidos se ha recuperado levemente en septiembre y ha creado 208.000 puestos de trabajo, según el informe de la consultora privada ADP. La cifra se ha situado por encima de las estimaciones del consenso, que anticipaban un dato en el nivel de los 200.000, y por encima de las de agosto, revisadas al alza hasta 185.000.

En relación al tamaño de la empresa, las pequeñas, y en concreto las que cuentan con entre 1 y 19 empleados, registraron un incremento de 45.000 puestos de trabajo. En el caso de las compañías con entre 20 y 49 empleados, aumentaron las contrataciones en 13.000, frente a los 72.000 del informe de agosto.

Las entidades de tamaño mediano y de entre 50 y 249 trabajadores, también vieron crecer sus nóminas en 61.000, mientras que las de 250-499 empleados crearon unos 29.000 puestos de trabajo en comparación con los 21.000 destruidos en el mes anterior. Por último, las empresas de más de 500 empleados generaron 60.000 nuevos empleos, 9.000 más que hace en agosto.

Por sectores, la construcción no añadió nuevos empleos, mientras que las nóminas en trabajos relacionados con la minería cayeron en 16.000. Asimismo, el sector manufacturero destruyó unos 13.000 puestos de trabajo en el último mes.

En el sector servicios, en cambio, el sector de transportes y ‘utilities’ añadió 147.000 nuevas nóminas, mientras que otros como la educación y el ocio y la hostelería repuntaron por encima de 30.000. Por su parte, los servicios profesionales y los negocios crearon 57.000 nuevos puestos de trabajo. Finalmente, tanto las actividades financieras como los servicios de información experimentaron recortes de 16.000 y 19.000 puestos de trabajo, respectivamente.

“Hay señales de que la gente está volviendo al mercado de trabajo. Estamos en un período de transición donde vamos a continuar viendo un aumento constante del empleo. La demanda de los empresarios sigue siendo sólida y la oferta de trabajadores está mejorando… por ahora”, ha indicado Nela Richardson, economista jefe de ADP.

Para los expertos de Pantheon Macroeconomics, es "difícil de tomar en serio" este informe. "Esta es la segunda ronda de datos de ADP con su nueva metodología; en agosto, su impresión de 132.000 fue seguida por un aumento de 308.000 en la cifra oficial de nóminas privadas", señalan desde la firma británica.

"No es un gran comienzo, aunque ADP dice que no está tratando de predecir las cifras oficiales de nóminas. No tenemos forma de saber cómo de bien funciona el nuevo modelo, porque los datos históricos publicados por ADP han estado sujetos a revisiones; no sabemos cuáles habrían sido las cifras en su punto inicial de publicación, dos días antes de las cifras oficiales de nóminas", añaden estos expertos.

Pantheon asegura que "ignoran" este informe "a efectos de previsión de las nóminas y le sugerimos encarecidamente que lo haga usted también". "Es posible que con el tiempo quede claro que los datos tienen valor, pero ese juicio no puede hacerse ahora. En ocasiones, es probable que sea "correcto", pero lo importante es la coherencia. "El informe de ADP genera mucha publicidad para ADP, pero no está claro que sea muy útil para nadie más", sentencian.