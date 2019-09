El Gobierno de Irán descarta que Rohani se vaya a reunir con Trump en Naciones Unidas

"Ni está ese evento en nuestra agenda ni va a suceder. Una reunión así no tendrá lugar", ha afirmado Abás Musavi, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, en declaraciones en la cadena de televisión estatal iraní. El régimen de los ayatolás ha negado en varias ocasiones que se vaya a producir un encuentro entre los dos mandatarios.

Musavi ha definido como una "tontería" las declaraciones del senador republicano estadounidense Lindsey Graham, quien aseguró que llegó el momento de que Estados Unidos "ponga sobre la mesa un ataque contra las instalaciones petroleras iraníes", tras los ataques de los rebeldes huthis este fin de semana contra las instalaciones de crudo saudíes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte ha desmentido que esté dispuesto a reunirse con el presidente de Irán sin establecer "ningún tipo de condición" primero. "Las fake news dicen que estoy dispuesto a reunirme con Irán sin condiciones. Eso es incorrecto (como siempre)", ha aseverado en su cuenta de Twitter.

The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!).