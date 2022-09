La 74ª edición de los Premios Emmy vuelve con más novedades que nunca, esta vez asentada en la ciudad de Los Ángeles en el Microsoft Theatre. Entre todas las grandes novedades que se acontecieron durante estos premios, una de ellas fue el cúmulo de galardones que se llevó la que se consideró una de las series favoritas de la noche, The White Lotus (HBO), llevándose así cinco galardones, dos de ellos fueron destinados a Mike White, por mejor dirección de miniserie y guion.

Asimismo, junto a esta serie, se encontraban las series, de drama Succession (HBO Max) la cual se hizo con tres estatuillas y la de comedia Ted Lasso (Apple TV+) la cual se hizo con cuatro galardones, ambas a las mejores series del años en sus categorías, en el caso de Ted Lasso este sería su segundo año consecutivo.

Estos premios tan esperados se realizaron de la mano del actor y cómico Kenan Thompson, quien presentó una gala con una muestra bastante clara de series producidas para las plataformas de streaming, las cuales fueron favorecidas con los premios otorgados a la excelencia en la industria televisiva.

Algunos de los invitados más esperados como Zendaya (serie Euphoria, HBO Max) o Lee Jung-jae (los juegos del calamar, Netflix) fueron algunos de los que consiguieron las estatuillas a mejores actores y actrices.

Los galardonados de esta edición tan especial han sido: Succession como serie dramática (HBO);como serie de comedia la ganadora fue Ted Lasso (Apple TV+); como miniserie o película para televisión The White Lotus (HBO); como actor protagonista de drama Lee Jung-jae con el juego del calamar; a la actriz protagonista de drama nada más y nada menos que Zendaya con Euphoria; al actor protagonista de comedia, Jason Sudeikis con Ted Lasso; a la actriz protagonista de comedia Jean Smart con Hacks.

Otros de los galardonados de la noche fueron: al actor protagonista de miniserie o película para televisión Michael Keaton con Dopesick; a la actriz protagonista de miniserie o película para televisión, Amanda Seyfried con The Dropout; al actor de reporto de drama, Matthew Macfadyen con Succession; a la actriz de reparto de drama, Julia Garner con Ozark; al actor de reparto de comedia, Brett Goldstein con Ted Lasso; a la actriz de reparto de comedia, Sheryl Lee Ralph con Abbott Elementary; al actor de reparto para miniserie o película para televisión, Murray Bartlett con The White Lotus; y a la actriz de reparto para miniserie o película para televisión Jennifer Coolidge con The White Lotus.